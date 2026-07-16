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    Google bude muset v EU otevřít služby konkurenci v AI, rozhodl Brusel

    Google bude muset v EU otevřít služby konkurenci v AI, rozhodl Brusel

    16.07.2026 15:47
    Autor: ČTK

    Americká společnost Google ze skupiny Alphabet bude muset podle nových požadavků Evropské unie umožnit společnosti OpenAI i dalším konkurentům v oblasti umělé inteligence (AI) a internetových vyhledávačů přístup ke svým službám. Ve svém rozhodnutí o tom dnes informovala Evropská komise (EK). Opatření má zajistit dodržování pravidel, jejichž cílem je omezit v EU tržní sílu velkých technologických firem. Google s tím nesouhlasí.

    Evropská komise dnes vůči společnosti Google přijala dvě sady závazných opatření, která upřesňují její povinnosti podle nařízení o digitálních trzích (DMA). Cílem první sady opatření je zajistit, aby konkurenční služby založené na umělé inteligenci mohly za stejných podmínek jako vlastní služby AI firmy Google, například Gemini, využívat funkce zařízení s operačním systémem Android. Druhá sada opatření má vyrovnat konkurenční podmínky tím, že umožní internetovým vyhledávačům třetích stran přístup k datům z vyhledávání, která je v takovém rozsahu schopen shromažďovat pouze Google Search.

    Google v reakci zopakoval své výhrady vůči změnám, které Evropská unie nařizuje. "Dnešní rozhodnutí mohou oslabit zásadní ochranná opatření v oblasti soukromí a bezpečnosti pro miliony Evropanů," uvedl v e-mailovém prohlášení zaslaném agentuře Reuters právník Googlu Kent Walker. "Opakovaně jsme navrhovali řešení, která chrání uživatele a zároveň naplňují cíle DMA. Tato rozhodnutí však přehlížejí rozsáhlé důkazy o tom, že mohou uživatelům způsobit újmu," dodal.

    Komise uvedla, že Google zpřístupní konkurentům v oblasti umělé inteligence 11 funkcí operačního systému Android, aby mohli využívat jeho klíčové funkce a lépe konkurovat službě Gemini od Googlu.

    V praxi to znamená, že uživatelé budou moci hlasovým povelem aktivovat konkurenčního asistenta AI podobně, jako dnes používají příkaz "Hey Google", například k objednání taxi nebo vyhledávání informací o různých místech. Tyto změny budou uživatelům dostupné od července 2027 v příští verzi systému Android.

    Opatření podle EK obsahují důkladná ochranná opatření na ochranu soukromí uživatelů i bezpečnosti jejich zařízení. Google navíc zpřístupní zmíněných 11 funkcí pouze těm konkurentům, kteří splní stanovené požadavky na bezpečnost a ochranu soukromí.

    Rozhodnutí EU zároveň Googlu ukládá povinnost sdílet s OpenAI a dalšími chatboty s prvky AI vybavenými funkcí internetového vyhledávání data, která Google využívá ke zlepšování vlastního vyhledávače. Sdílená data však budou předána v anonymizované podobě.

    "Díky těmto opatřením doufáme, že vzniknou nové alternativy ke službě Google Search i ke službám AI od Googlu, jako je Gemini, a že uživatelé v Evropské unii získají širší výběr dostupných služeb," uvedla místopředsedkyně EK pro technologickou suverenitu, bezpečnost a demokracii Henna Virkkunenová. "Vyzýváme všechny vývojáře, malé i velké, aby využili těchto nových příležitostí, které podle nás přinesou užitek i samotným uživatelům," dodala.

     


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