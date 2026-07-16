Google bude muset v EU otevřít služby konkurenci v AI, rozhodl Brusel

Americká společnost ze skupiny Alphabet bude muset podle nových požadavků Evropské unie umožnit společnosti OpenAI i dalším konkurentům v oblasti umělé inteligence (AI) a internetových vyhledávačů přístup ke svým službám. Ve svém rozhodnutí o tom dnes informovala Evropská komise (EK). Opatření má zajistit dodržování pravidel, jejichž cílem je omezit v EU tržní sílu velkých technologických firem. s tím nesouhlasí.
Evropská komise dnes vůči společnosti přijala dvě sady závazných opatření, která upřesňují její povinnosti podle nařízení o digitálních trzích (DMA). Cílem první sady opatření je zajistit, aby konkurenční služby založené na umělé inteligenci mohly za stejných podmínek jako vlastní služby AI firmy , například , využívat funkce zařízení s operačním systémem Android. Druhá sada opatření má vyrovnat konkurenční podmínky tím, že umožní internetovým vyhledávačům třetích stran přístup k datům z vyhledávání, která je v takovém rozsahu schopen shromažďovat pouze Search.
v reakci zopakoval své výhrady vůči změnám, které Evropská unie nařizuje. "Dnešní rozhodnutí mohou oslabit zásadní ochranná opatření v oblasti soukromí a bezpečnosti pro miliony Evropanů," uvedl v e-mailovém prohlášení zaslaném agentuře Reuters právník Googlu Kent Walker. "Opakovaně jsme navrhovali řešení, která chrání uživatele a zároveň naplňují cíle DMA. Tato rozhodnutí však přehlížejí rozsáhlé důkazy o tom, že mohou uživatelům způsobit újmu," dodal.
Komise uvedla, že zpřístupní konkurentům v oblasti umělé inteligence 11 funkcí operačního systému Android, aby mohli využívat jeho klíčové funkce a lépe konkurovat službě od Googlu.
V praxi to znamená, že uživatelé budou moci hlasovým povelem aktivovat konkurenčního asistenta AI podobně, jako dnes používají příkaz "Hey Google", například k objednání taxi nebo vyhledávání informací o různých místech. Tyto změny budou uživatelům dostupné od července 2027 v příští verzi systému Android.
Opatření podle EK obsahují důkladná ochranná opatření na ochranu soukromí uživatelů i bezpečnosti jejich zařízení. navíc zpřístupní zmíněných 11 funkcí pouze těm konkurentům, kteří splní stanovené požadavky na bezpečnost a ochranu soukromí.
Rozhodnutí EU zároveň Googlu ukládá povinnost sdílet s OpenAI a dalšími chatboty s prvky AI vybavenými funkcí internetového vyhledávání data, která využívá ke zlepšování vlastního vyhledávače. Sdílená data však budou předána v anonymizované podobě.
"Díky těmto opatřením doufáme, že vzniknou nové alternativy ke službě Search i ke službám AI od Googlu, jako je , a že uživatelé v Evropské unii získají širší výběr dostupných služeb," uvedla místopředsedkyně EK pro technologickou suverenitu, bezpečnost a demokracii Henna Virkkunenová. "Vyzýváme všechny vývojáře, malé i velké, aby využili těchto nových příležitostí, které podle nás přinesou užitek i samotným uživatelům," dodala.