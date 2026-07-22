Alphabet překonal odhady. Poptávka po AI je enormní, cloud vykázal více než 80procentní růst

První zástupce big techu se v aktuální výsledkové sezoně vytasil se silnými čísly. Alphabet překonal svým hospodařením za druhé čtvrtletí odhady analytiků jak v případě zisku, tak i tržeb. Výrazně lépe oproti očekávání si vedla také cloudová divize, jejíž tempo růstu nadále prudce zrychluje. Mírným zklamáním naopak je hlavní byznys spojený s internetovým vyhledáváním.
Nejprve k hlavním číslům: Upravený zisk na akcii činil 9,11 dolaru, což je výrazné překročení prognózy Wall Street ve výši 2,90 dolarů. Stojí za tím masivní zisky v kategorii „ostatní příjmy“ ve výši bezmála 98 miliard dolarů, které zahrnují podíly ve společnostech Anthropic a SpaceX. Celkové tržby vzrostly meziročně o 24 procent na 119,80 miliardy dolarů při konsenzu 116,9 mld. USD.
Investory bedlivě sledovaná cloudová divize, jež odráží poptávku po AI infrastruktuře a AI řešeních, se rovněž činila, když na tržbách vygenerovala 24,77 miliardy dolarů, což jednak představuje působivý meziroční růst o 82 procent a jednak výrazné překonání konsenzu analytiků, kteří podle dat agentury Bloomberg počítali s tržbami „jen“ kolem 22,46 mld. USD.
Měsíční počet aktivních uživatelů aplikace Gemini dosáhl 950 milionů, což je oproti odhadům o 30 milionů více. „Gemini je nyní jen kousek od toho, aby se stal třetím produktem od Googlu s umělou inteligencí pro spotřebitele s miliardou uživatelů, vedle AI Overviews a AI Mode,“ podotkl pro Bloomberg hlavní analytik společnosti Emarketer Nate Elliott.
Naopak reklamní příjmy z vyhledávání, které jsou nadále nejvýznamnějším zdrojem tržeb společnosti, dosáhly 63,27 miliardy dolarů. To je nepatrně pod očekáváním trhu (63,28 mld. USD).
Společnost dále uvedla, že kapitálové výdaje ve druhém čtvrtletí dosáhly 44,92 miliardy dolarů, což překonalo očekávání Wall Street (44,15 mld. USD). Alphabet letos plánuje rekordní kapitálové výdaje, aby mohl soutěžit v závodě umělé inteligence, přičemž investoři (nejen Alphabetu, nýbrž technologických gigantů obecně) sledují, zda tyto výdaje pohánějí nový růst, nebo v konečném důsledku omezí ziskovost.
Akcie Alphabetu bezprostředně po zveřejnění výsledků v aftermarketu ztrácely přibližně půl procenta.