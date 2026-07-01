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Podmínky ve zpracovatelském průmyslu se v červnu zlepšily nejvíce od dubna 2022

Podmínky ve zpracovatelském průmyslu se v červnu zlepšily nejvíce od dubna 2022

01.07.2026 10:47
Autor: ČTK

Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v červnu dál zlepšily, šlo o nejvýraznější zlepšení od dubna roku 2022. Index nákupních manažerů (PMI) byl 53,9 bodu po květnových 52,2 bodu. Dnes o tom informovala společnost S&P Global. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem sektoru. Podmínky v českém průmyslu se zlepšují čtvrtý měsíc v řadě.
 
Ke zvýšení přispěl zejména prudší nárůst příjmu nových zakázek, který byl nejrychlejší od února 2022. Celkové zvýšení podpořily i silnější expanze výroby a stabilizace zaměstnanosti. "Červnová data signalizovala pro český zpracovatelský sektor větší zlepšení a růst podpořila vyšší výroba a růst nových zakázek. Část tohoto pozitivního výsledku se spojovala s hromaděním zásob u zákazníků, někteří účastníci ale zmínili i silnější poptávku," uvedla vedoucí ekonomka S&P Global Market Intelligence Sian Jonesová.
 
Tlak na kapacity byl ovšem stále velmi výrazný vzhledem k prodlevám v dodávkách, které brzdily provoz a poháněly rozpracovanost. Firmy zároveň přestaly propouštět a nakupovaly více vstupů. Hlavní obavou pro výrobce ale zůstává cenová zátěž. "Inflační tlaky sice zmírnily z dubnových a květnových rekordů, stále jsou však kvůli válce na Blízkém východě silné a oslabují důvěru," dodala Jonesová.
 
Expanzi obchodu v červnu podpořil větší prodej do zahraničí. Tempo růstu mezinárodních zakázek bylo nejprudší od ledna roku 2022. Čeští výrobci v červnu zaznamenali výraznější růst výroby. Jeho tempo bylo nejrychlejší za tři měsíce. Červnové tempo růstu cen vstupů sice bylo nejpomalejší za tři měsíce, stále ale historicky vysoké. Účastníci mezi důvody růstu uváděli dražší dopravu a lodní přepravu a dražší energie, pohonné hmoty a materiály.
 
Výhledy podnikatelů na výrobu v příštím roce byly v červnu optimistické. Naděje se podle zpráv z průzkumu upínají na silnější poptávku a očekávání větší geopolitické stability. Úroveň důvěry od května klesla, ale stále zůstává silnější než dlouhodobý průměr.

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