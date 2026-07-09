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Průmyslová výroba v Česku v květnu zrychlila meziroční růst na dvě procenta

Průmyslová výroba v Česku v květnu zrychlila meziroční růst na dvě procenta

09.07.2026 9:48
Autor: ČTK

Průmyslová výroba v Česku v květnu meziročně stoupla o dvě procenta. Zrychlila tak růst z dubnových 1,5 procenta. Zvýšení produkce podpořila zejména výroba počítačů či elektronických a optických přístrojů. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Ve srovnání s předchozím měsícem se průmyslová produkce snížila o 0,4 procenta, hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o čtyři procenta.

"Průmyslová produkce v květnu meziročně vzrostla ve většině odvětví. Nejvíce růst podpořila výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, a to jak vlivem oživení v tomto odvětví, tak vlivem nižší srovnávací základny," uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová. Ke květnovému růstu pomohla také výroba motorových vozidel, kovozpracující a chemický průmysl.

Produkce meziročně klesla ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení, kde se podle statistiků projevil vliv vysoké srovnávací základny z loňského května. Pokračoval i pokles těžby a dobývání, zejména uhlí.

Hodnota nových zakázek v květnu ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o čtyři procenta, z toho nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 5,2 procenta a tuzemské zaznamenaly nárůst o 1,7 procenta. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek nižší o 1,2 procenta, uvedl ČSÚ.

"K růstu hodnoty nových průmyslových zakázek v květnu nejvýznamněji přispěla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, chemický průmysl nebo výroba základních kovů a slévárenství," konstatovala Irena Stupňánková z oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. Meziroční pokles hodnoty nových průmyslových zakázek zaznamenala výroba papíru a výrobků z papíru i výroba strojů a zařízení.

V průmyslu dál ubývalo zaměstnanců. Jejich průměrný evidenční počet se v květnu meziročně snížil o 1,1 procenta.


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