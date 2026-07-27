Podnikatelská nálada v Německu se v červenci opět zlepšila, uvedl institut Ifo

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Podnikatelská nálada v Německu se v červenci zlepšila. Hodnota indexu, který dnes zveřejnil hospodářský institut Ifo, vzrostla na 86,6 bodu ze zpřesněné červnové hodnoty 85,7 bodu. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že index vzroste o něco méně, na 86 bodů. Za zlepšením nálady stojí podle Ifo především výrazně lepší očekávání.
"Navzdory nejisté situaci v Perském zálivu se německé hospodářství jeví méně pesimistické," uvedl prezident Ifo Clemens Fuest.
Ve zpracovatelském průmyslu se nálada podle Ifo citelně zlepšila. Přispěl k tomu zejména větší optimismus ohledně budoucího vývoje. Nálada se zlepšila také v sektoru služeb, zotavil se i cestovní ruch, ve kterém byla v poslední době nálada napjatá. V obchodě hodnota indexu opět vzrostla a podnikatelská nálada se zlepšila také ve stavebnictví.
"I když třetí nárůst indexu Ifo v řadě není ještě důvodem k tomu, abychom se v Německu připravovali na další oslavu hospodářského růstu, ukazuje to přinejmenším určitou odolnost ekonomiky," uvedl analytik banky ING Carsten Brzeski. Podle Clause Vistesena ze společnosti Pantheon Macroeconomics vývoj indexu Ifo reaguje pravděpodobně na ohlášený reformní balík německé vlády a projevila se v něm i naděje, že skončila nejhorší část války mezi Spojenými státy a Íránem.
Německo je největším obchodním partnerem České republiky a mnoho českých firem je na výkonu německého hospodářství závislých. V posledních letech se ale německá ekonomika potýká s řadou problémů, mimo jiné kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, americkým clům či konkurenci z Číny. K tomu se přidaly problémy s růstem cen energií vyvolaným konfliktem na Blízkém východě.
Na začátku dubna snížily přední německé hospodářské instituty odhad růstu německé ekonomiky na letošní rok na 0,6 procenta. Vláda kancléře Friedricha Merze předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) se zvýší o 0,5 procenta. Loni na podzim přitom instituty i vláda odhadovaly letošní růst na 1,3 procenta.