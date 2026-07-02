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Světové akciové indexy letos rostou, nejvíce v Koreji, Japonsku a na Tchaj-wanu

Světové akciové indexy letos rostou, nejvíce v Koreji, Japonsku a na Tchaj-wanu

02.07.2026 11:32
Autor: ČTK

Světové akciové indexy v prvním pololetí vesměs rostly, nejvíce jihokorejský, japonský a tchajwanský. Americký index Nasdaq 100 , v němž je mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, je od začátku roku výše o 17,9 procenta, širší index S&P 500 přidal 9,6 procenta. Panevropský index STOXX Europe 600 pak od začátku roku vykazuje sedmiprocentní růst, vyplývá z burzovních statistik.

"Americké indexy stále těží z vysokého zastoupení technologií a z investic do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI). Ty se promítají nejen do zisků firem, ale i do celého HDP. Zatímco výrobci hardwaru pro datová centra letí, samotným 'hyperscalerům', zejména Meta, Microsoft, se moc nedaří kvůli velkým očekávaným kapitálovým výdajům," řekl ČTK analytik Portu Marek Pokorný.

Evropa podle něj zažila silnější druhé čtvrtletí, než se čekalo. Index Euro Stoxx 50, zaměřený na eurozónu, je od začátku roku vyšší o sedm procent a koncem června uzavřel na rekordu. Rozdíly mezi jednotlivými trhy jsou ale velké. Britský index FTSE 100 vede s růstem o sedm procent, francouzský CAC 40 přidal pět procent, německý DAX ale se dvěma procenty zaostává. Dařilo se čipovým titulům, rostl i průmysl a energetika navázané na infrastrukturu pro AI, jako jsou firmy Siemens, Siemens Energy, ABB a Schneider Electric. Pokorný zmínil také banky, a sice UniCredit, BNP Paribas nebo ING.

Asijské trhy zůstávají absolutní jedničkou roku, tažené polovodičovými ekonomikami. Japonský index Nikkei 225 je od začátku roku výše o 32 procent a dostal se na maximum od roku 1989. Nejlepším velkým trhem světa zůstává Jižní Korea, kde hlavní index KOSPI od začátku roku vzrostl o 77 procent. Táhnou ho výrobci paměťových čipů Samsung Electronics a SK Hynix, jejichž akcie dohromady tvoří polovinu trhu a hlásí rekordní zisky díky zájmu o AI.

Tchajwanský TAIEX je letos výše o 59 procent, motorem je opět polovodičový sektor. Naopak Čína a Indie letos patří mezi trhy, které zaostávají. Čínský index CSI 300 je v plusu dvě procenta, index hongkongské burzy Hang Seng ztrácí šest procent následkem propadem akcií Alibaba a Tencent kvůli obavám o marže z AI investic a slabé domácí spotřebě. Indický index Nifty 50 ztrácí osm procent a řadí se mezi tři nejhorší velké trhy světa. Latinská Amerika pokračuje v solidní výkonnosti. Index MSCI EM Latin America si drží zisk kolem 13 procent a těží z vazby na energetiku, těžbu a další exportní sektory.

Naprostou hvězdou roku jsou stále výrobci pamětí a úložišť. SanDisk letos přidal přes 850 procent, Western Digital 218 procent, Micron Technology 227 procent a Seagate 218 procent. Výrazný růst má za sebou také Intel, Dell, AMD či Applied Materials, upozornil Pokorný.

Podle sektorů se nedaří takzvaným 'hyperscalerům', luxusu či automobilkám, nejlépe na tom není ani obrana a zlato. Společnost Meta Platforms je letos v mínusu šest procent, Microsoft ztrácí 19 procent. Investoři přestali odměňovat vysoké kapitálové výdaje do datových center a zatím je přehodnotili z růstového na nákladový příběh. Index S&P Global Luxury je letos dole o desetinu. Pod tlakem zůstávají také automobilky, a to kvůli slabé poptávce v Číně, tamní konkurenci a celním bariérám.

Do stejné skupiny letos patří i zlato, kde pokles činí sedm procent, a zbrojaři, jako je BAE Systems, Rheinmetall či Palantir. Akcie firmy Rheinmetall minulý týden spadly o 21 procent po zprávě, že Německo zrušilo zakázku na fregaty. Zakázka měla firmě v dalších letech vynést až 15 miliard dolarů, uzavřel Pokorný.
 

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