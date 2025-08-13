Na akciových trzích pokračuje růst, cena zlata obrací směrem nahoru

Na akciových trzích v USA dnes přetrvává pozitivní nálada, futures na hlavních indexech jsou v zelených číslech. Pozitivní sentiment je patrný i na evropských trzích. Po několika dnech poklesu vidíme obrat na ceně zlata, růst pak zaznamenávají i ostatní kovy, přičemž nejlépe si vede stříbro. Na měnových trzích dnes nejvíce posilují GBP, JPY a CHF. Naopak USD dnes vůči většině hlavních měn oslabuje.
Americké akciové indexy navazují na včerejší růst, který byl způsoben příznivými daty o inflaci a zprávami o prodloužení obchodního příměří mezi USA a Čínou. Futures na S&P 500 aktuálně rostou o 0,3 %, Dow Jones přidává 0,35 % a Nasdaq posiluje bezmála o 0,4 %.
Evropské indexy dnes také rostou. Britský FTSE 100 přidává 0,2 %, francouzský CAC 40 roste o 0,6 % a širší Euronext 100 posiluje o 0,7 %. Nejvýraznější zisky zaznamenává německý DAX , který přidává 0,75 % v reakci na zveřejněná inflační data z Německa, kde harmonizovaný index spotřebitelských cen v červenci podle finálních dat vzrostl meziměsíčně 0,4 % a meziročně o 1,8 %, což bylo v souladu s odhady.
Na komoditních trzích dnes sledujeme růst cen drahých kovů. Zlato posiluje o 0,2 %, stříbro ještě výrazněji (+1,4 %). Daří se i ostatním kovům.
Na měnových trzích dnes nejvýrazněji posilují GBP a JPY, avšak mírný růst zaznamenávají i CHF. USD dnes naopak oslabuje vůči většině hlavních měn. EUR a česká koruna mírně posilují, i když bez výraznějšího pohybu.
Po ranním zveřejnění německé inflace dnes již neočekáváme žádné další významné makro data. V následujících dnech však budeme sledovat data o ekonomickém růstu a průmyslové produkci z Velké Británie, Japonska a Evropské unie.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 15:29 SEČ:
|CZK/EUR
|24.4824
|0.0566
|24.4867
|24.4454
|CZK/USD
|20.9190
|-0.2004
|20.9685
|20.8455
|HUF/EUR
|395.9273
|0.1657
|396.2688
|394.7619
|PLN/EUR
|4.2564
|0.0155
|4.2612
|4.2521
|CNY/EUR
|8.3974
|0.2016
|8.4172
|8.3781
|JPY/EUR
|172.4330
|-0.0684
|173.0486
|172.3250
|JPY/USD
|147.3470
|-0.3443
|148.1685
|147.1550
|GBP/EUR
|0.8627
|-0.2209
|0.8655
|0.8624
|CHF/EUR
|0.9414
|-0.0106
|0.9432
|0.9404
|NOK/EUR
|11.9309
|-0.0142
|11.9498
|11.9174
|SEK/EUR
|11.1682
|0.1417
|11.1728
|11.1405
|USD/EUR
|1.1703
|0.2516
|1.1730
|1.1671
|AUD/USD
|1.5276
|-0.2742
|1.5345
|1.5237
|CAD/USD
|1.3769
|-0.0309
|1.3782
|1.3752