Detail - články  
Na akciových trzích pokračuje růst, cena zlata obrací směrem nahoru

Na akciových trzích pokračuje růst, cena zlata obrací směrem nahoru

13.08.2025 15:24
Autor: David Dvořák, Patria Finance

Na akciových trzích v USA dnes přetrvává pozitivní nálada, futures na hlavních indexech jsou v zelených číslech. Pozitivní sentiment je patrný i na evropských trzích. Po několika dnech poklesu vidíme obrat na ceně zlata, růst pak zaznamenávají i ostatní kovy, přičemž nejlépe si vede stříbro. Na měnových trzích dnes nejvíce posilují GBP, JPY a CHF. Naopak USD dnes vůči většině hlavních měn oslabuje.

Americké akciové indexy navazují na včerejší růst, který byl způsoben příznivými daty o inflaci a zprávami o prodloužení obchodního příměří mezi USA a Čínou. Futures na S&P 500 aktuálně rostou o 0,3 %, Dow Jones přidává 0,35 % a Nasdaq posiluje bezmála o 0,4 %.

Evropské indexy dnes také rostou. Britský FTSE 100 přidává 0,2 %, francouzský CAC 40 roste o 0,6 % a širší Euronext 100 posiluje o 0,7 %. Nejvýraznější zisky zaznamenává německý DAX , který přidává 0,75 % v reakci na zveřejněná inflační data z Německa, kde harmonizovaný index spotřebitelských cen v červenci podle finálních dat vzrostl meziměsíčně 0,4 % a meziročně o 1,8 %, což bylo v souladu s odhady.

Na komoditních trzích dnes sledujeme růst cen drahých kovů. Zlato posiluje o 0,2 %, stříbro ještě výrazněji (+1,4 %). Daří se i ostatním kovům.

Na měnových trzích dnes nejvýrazněji posilují GBP a JPY, avšak mírný růst zaznamenávají i CHF. USD dnes naopak oslabuje vůči většině hlavních měn. EUR a česká koruna mírně posilují, i když bez výraznějšího pohybu.

Po ranním zveřejnění německé inflace dnes již neočekáváme žádné další významné makro data. V následujících dnech však budeme sledovat data o ekonomickém růstu a průmyslové produkci z Velké Británie, Japonska a Evropské unie.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 15:29 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.4824 0.0566 24.4867 24.4454
CZK/USD 20.9190 -0.2004 20.9685 20.8455
HUF/EUR 395.9273 0.1657 396.2688 394.7619
PLN/EUR 4.2564 0.0155 4.2612 4.2521
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3974 0.2016 8.4172 8.3781
JPY/EUR 172.4330 -0.0684 173.0486 172.3250
JPY/USD 147.3470 -0.3443 148.1685 147.1550
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8627 -0.2209 0.8655 0.8624
CHF/EUR 0.9414 -0.0106 0.9432 0.9404
NOK/EUR 11.9309 -0.0142 11.9498 11.9174
SEK/EUR 11.1682 0.1417 11.1728 11.1405
USD/EUR 1.1703 0.2516 1.1730 1.1671
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5276 -0.2742 1.5345 1.5237
CAD/USD 1.3769 -0.0309 1.3782 1.3752
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


