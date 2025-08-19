Hledat v komentářích

Detail - články  
Evropské futures jsou po jednání Trumpa se Zelenským a Evropou v zelených číslech

Evropské futures jsou po jednání Trumpa se Zelenským a Evropou v zelených číslech

19.08.2025 8:41
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Evropské futures po pondělní schůzce v Bílém domě rostou, SoftBank investuje dvě miliardy dolarů do skomírajícího Intelu, kde by navíc mohla desetiprocentní podíl získat americká vláda.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Váš názor
