Nezaměstnanost v EU zůstala v květnu na 5,9 procenta, nejníž je v ČR a Bulharsku

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v květnu zůstala na 5,9 procenta, dubnová hodnota byla zpřesněna z původních šesti procent. V České republice nezaměstnanost klesla na 2,9 procenta z 3,1 procenta v dubnu. Spolu s Bulharskem tak mělo Česko nejnižší nezaměstnanost v celé sedmadvacítce. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil unijní statistický úřad Eurostat. Ten používá odlišnou metodiku než Úřad práce ČR.
Třetí nejnižší nezaměstnanost měly shodně Polsko a Kypr, a to 3,1 procenta. Naopak nejvyšší míru nezaměstnanosti v EU podle Eurostatu v květnu zaznamenalo Finsko, kde činila 10,6 procenta. Za Finskem následovalo Španělsko (10,3 procenta) a pak Švédsko (8,7 procenta).
Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.
V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od dat Úřadu práce ČR. Podle těch míra nezaměstnanosti v Česku v květnu klesla na 4,8 procenta ze 4,9 procenta v dubnu. ČSÚ vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.
Eurostat v dnešní zprávě také odhadl, že v květnu bylo v EU bez práce 13,163 milionu lidí, z toho 10,986 milionu v eurozóně. Ve srovnání s dubnem se počet nezaměstnaných v EU snížil o 40.000 a v eurozóně o 55.000. Míra nezaměstnanosti v eurozóně podle Eurostatu zůstala na 6,2 procenta.
Údaje Eurostatu rovněž ukázaly, že míra nezaměstnanosti v EU ve věkové kategorii do 25 let se v květnu zvýšila na 15,2 procenta z dubnových 15,1 procenta. V České republice naopak klesla, a to na 8,4 procenta z dubnových 9,6 procenta. Byla tak nejnižší ze zemí Visegrádské skupiny (V4), která vedle Česka zahrnuje také Slovensko, Polsko a Maďarsko. Nejvyšší nezaměstnanost v uvedené věkové kategorii v rámci V4 byla na Slovensku, kde činila 17,4 procenta.