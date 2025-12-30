Jan Bureš: Český růst zpomalí, spotřeba posílí a trh práce zůstane napjatý

Česká ekonomika letos překvapila růstem přes 2,5 % taženým spotřebou domácností a doplňováním zásob. Příští rok ale čeká mírné zpomalení na 2 %, přesto zůstane výsledek solidní. Hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš v našem videu rozebírá, proč mzdy dál porostou, proč export zůstane slabý a jak inflace služeb ovlivní politiku ČNB.
Obsah:
0:00:09 Vývoj české ekonomiky v letošním roce
00:00:33 Česká ekonomika v roce 2026
00:01:47 Výhled na trh práce
00:02:54 Výhled pro průmysl
00:04:28 Inflace a sazby v roce 2026
00:06:14 Česká koruna v roce 2026
„Letošnímu růstu pomohla především spotřeba domácností. Lidé utráceli ještě o něco více, než jsme očekávali. Vedle toho firmy doplňovaly své zásoby, zejména v první polovině roku,“ komentuje Jan Bureš. Díky tomu česká ekonomika v roce 2025 poroste tempem lehce přes 2,5 %.
V roce 2026 ale ekonom očekává mírné zpomalení na 2 %. „Bude to pořád velmi dobrý výsledek, blízký aktuálním možnostem české ekonomiky. Navíc růst bude rovnoměrnější než letos – vedle spotřeby domácností bude více tažen investicemi a méně zásobami, což je z pohledu struktury příznivější,“ dodává.
Brzdy pro český průmysl
Zahraniční obchod podle něj zůstane slabý. „V exportně zaměřeném průmyslu vidíme pořád v řadě segmentů relativně slabé zahraniční objednávky. I směrem k roku 2026 je na stole řada problémů – od vysokých cen energií, přes náročnou deflaci v čínském výrobním sektoru, která negativně dopadá i na české výrobce,“ upozorňuje Bureš. To jsou faktory, které budou brzdit český exportně orientovaný průmysl, kde očekává jen velmi lehký růst.
Průmysl jede „po hodně různých kolejích“. Segmenty jako automotive nebo výroba elektrických zařízení si vedou lépe než německé protějšky, zatímco producenti základních kovů či chemický průmysl zůstávají v útlumu. „Pak tu máme sektory, které naráží na přetlak levného čínského zboží na globálních trzích – typicky strojírenství,“ dodává Bureš. Celkově čeká jen velmi lehké zlepšení, které se v dynamice HDP projeví minimálně.
Neudržitelný růst mezd
Mzdy zůstávají klíčovým motorem spotřeby. „Rostou již třetím rokem tempem okolo 7 % a reálně přidávají okolo 5 % druhý rok v řadě, což je velmi rychlé tempo, které neodpovídá dlouhodobým trendům produktivity,“ říká Bureš. Očekává proto postupné zvolnění, ale jen pomalé: „Příští rok bude tempo růstu mezd někde mezi 5–6 %, a právě rychlý růst mezd bude nadále pomáhat spotřebě českých domácností.“ Napjatý trh práce ale zůstává nadále realitou – nezaměstnanost je lehce nad třemi procenty a firmy stále hlásí nedostatek lidí.
Inflace zmírní na cíl, ale problémem zůstávají služby
Inflace v roce 2026 pravděpodobně lehce zmírní z letošních 2,5 % na průměrných 2,1 %. „Hlavním důvodem budou nižší ceny elektrické energie a potravinová inflace,“ říká Bureš. Na druhé straně zůstane zvýšená inflace ve službách, kolem 4–5 %, což souvisí s rychlým růstem mezd. „Právě poskytovatelé služeb si díky nižší konkurenci mohou dovolit ceny zvyšovat – typicky rekreace nebo kultura,“ dodává. Vyšší inflace služeb znamená, že ČNB pravděpodobně ponechá sazby stabilní na úrovni 3,5 %.
Stabilnější koruna
Koruna letos překvapila výraznějšími zisky, podpořená slabším dolarem a konzervativní politikou ČNB. „Tyto faktory zůstanou, ale schopnost dál posilovat bude menší. Očekáváme zisky řádově o 20–30 haléřů oproti roku 2025. V dalších letech pak přirozené tempo posilování kolem 1 % ročně,“ uzavírá Bureš.