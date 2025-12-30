Hledat v komentářích

Nejnovější video

Jan Bureš: Český růst zpomalí, spotřeba posílí a trh práce zůstane napjatý

30.12.2025 13:08
Autor: Redakce, Patria.cz

Česká ekonomika letos překvapila růstem přes 2,5 % taženým spotřebou domácností a doplňováním zásob. Příští rok ale čeká mírné zpomalení na 2 %, přesto zůstane výsledek solidní. Hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš v našem videu rozebírá, proč mzdy dál porostou, proč export zůstane slabý a jak inflace služeb ovlivní politiku ČNB.

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

Obsah:
0:00:09 Vývoj české ekonomiky v letošním roce
00:00:33 Česká ekonomika v roce 2026
00:01:47 Výhled na trh práce
00:02:54 Výhled pro průmysl
00:04:28 Inflace a sazby v roce 2026
00:06:14 Česká koruna v roce 2026

„Letošnímu růstu pomohla především spotřeba domácností. Lidé utráceli ještě o něco více, než jsme očekávali. Vedle toho firmy doplňovaly své zásoby, zejména v první polovině roku,“ komentuje Jan Bureš. Díky tomu česká ekonomika v roce 2025 poroste tempem lehce přes 2,5 %.

V roce 2026 ale ekonom očekává mírné zpomalení na 2 %. „Bude to pořád velmi dobrý výsledek, blízký aktuálním možnostem české ekonomiky. Navíc růst bude rovnoměrnější než letos – vedle spotřeby domácností bude více tažen investicemi a méně zásobami, což je z pohledu struktury příznivější,“ dodává.

Brzdy pro český průmysl

Zahraniční obchod podle něj zůstane slabý. „V exportně zaměřeném průmyslu vidíme pořád v řadě segmentů relativně slabé zahraniční objednávky. I směrem k roku 2026 je na stole řada problémů – od vysokých cen energií, přes náročnou deflaci v čínském výrobním sektoru, která negativně dopadá i na české výrobce,“ upozorňuje Bureš. To jsou faktory, které budou brzdit český exportně orientovaný průmysl, kde očekává jen velmi lehký růst.

Průmysl jede „po hodně různých kolejích“. Segmenty jako automotive nebo výroba elektrických zařízení si vedou lépe než německé protějšky, zatímco producenti základních kovů či chemický průmysl zůstávají v útlumu. „Pak tu máme sektory, které naráží na přetlak levného čínského zboží na globálních trzích – typicky strojírenství,“ dodává Bureš. Celkově čeká jen velmi lehké zlepšení, které se v dynamice HDP projeví minimálně.

Neudržitelný růst mezd

Mzdy zůstávají klíčovým motorem spotřeby. „Rostou již třetím rokem tempem okolo 7 % a reálně přidávají okolo 5 % druhý rok v řadě, což je velmi rychlé tempo, které neodpovídá dlouhodobým trendům produktivity,“ říká Bureš. Očekává proto postupné zvolnění, ale jen pomalé: „Příští rok bude tempo růstu mezd někde mezi 5–6 %, a právě rychlý růst mezd bude nadále pomáhat spotřebě českých domácností.“ Napjatý trh práce ale zůstává nadále realitou – nezaměstnanost je lehce nad třemi procenty a firmy stále hlásí nedostatek lidí.

Inflace zmírní na cíl, ale problémem zůstávají služby

Inflace v roce 2026 pravděpodobně lehce zmírní z letošních 2,5 % na průměrných 2,1 %. „Hlavním důvodem budou nižší ceny elektrické energie a potravinová inflace,“ říká Bureš. Na druhé straně zůstane zvýšená inflace ve službách, kolem 4–5 %, což souvisí s rychlým růstem mezd. „Právě poskytovatelé služeb si díky nižší konkurenci mohou dovolit ceny zvyšovat – typicky rekreace nebo kultura,“ dodává. Vyšší inflace služeb znamená, že ČNB pravděpodobně ponechá sazby stabilní na úrovni 3,5 %.

Stabilnější koruna

Koruna letos překvapila výraznějšími zisky, podpořená slabším dolarem a konzervativní politikou ČNB. „Tyto faktory zůstanou, ale schopnost dál posilovat bude menší. Očekáváme zisky řádově o 20–30 haléřů oproti roku 2025. V dalších letech pak přirozené tempo posilování kolem 1 % ročně,“ uzavírá Bureš.


Čtěte více:

Schodek rozpočtu v listopadu vzrostl na 232,4 miliardy
01.12.2025 16:09
Schodek rozpočtu v listopadu vzrostl na 232,4 miliardy
Schodek státního rozpočtu se v listopadu prohloubil o 49,3 miliardy k...
Jan Bureš: Maloobchodní tržby opět nabírají rychlost
05.12.2025 11:14
Jan Bureš: Maloobchodní tržby opět nabírají rychlost
Maloobchod zahájil čtvrtý kvartál silně, komentuje aktuální data Jan B...
Stavebnictví od loňska dále roste, ale říjen přinesl slabší tempo
08.12.2025 9:49
Stavebnictví od loňska dále roste, ale říjen přinesl slabší tempo
Stavební výroba v Česku v říjnu zpomalila meziroční růst na 7,1 % po z...
Říjnový přebytek zahraničního obchodu ČR nejvyšší za poslední měsíce
08.12.2025 9:50
Říjnový přebytek zahraničního obchodu ČR nejvyšší za poslední měsíce
Zahraniční obchod ČR skončil v říjnu v přebytku 26 miliard Kč, což je...
Jan Bureš: Průmysl v říjnu lehce za očekáváním. Konec roku bude slabší
08.12.2025 10:18
Jan Bureš: Průmysl v říjnu lehce za očekáváním. Konec roku bude slabší
Slabší dynamika českého průmyslu za říjen potvrzuje podle hlavního eko...
Česko v roce 2026: Stabilní inflace, silná koruna, opatrný růst
16.12.2025 15:17
Česko v roce 2026: Stabilní inflace, silná koruna, opatrný růst
Česká ekonomika v roce 2025 poroste tempem 2,5 % díky silné spotřebě d...


