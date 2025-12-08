Dominik Rusinko: Míra nezaměstnanosti v listopadu stagnovala

Aktualizováno
Míra nezaměstnanosti v listopadu zůstala stabilní na 4,6 %, což odpovídá sezónnímu nárůstu poptávky po pracovní síle v retailu, e-commerce a logistice, komentuje aktuální čísla hlavní ekonom Patrie Dominik Rusinko. Přesto je podíl nezaměstnaných meziročně vyšší o 0,7 bodu, což potvrzuje ochlazení trhu práce. Průmysl dál ztrácí zaměstnance, zatímco služby a stavebnictví rostou. Na přelomu roku očekáváme nárůst nezaměstnanosti k hranici 5 %.
Míra nezaměstnanosti zůstala v listopadu v souladu s naším očekáváním stabilní na 4,6 %. Na rozdíl od předešlých měsíců listopadový vývoj odpovídal typické sezónnosti, tedy zvýšené poptávce po zaměstnancích v retailu, e-commerce a logistice v souvislosti s vánoční sezónou. V meziročním srovnání je však podíl nezaměstnaných vyšší o 0,7procentního bodu, což signalizuje celkové ochlazení pracovního trhu.
Ke konci listopadu evidoval Úřad práce celkem 341 311 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 802 více než v říjnu a o 50 886 uchazečů více než loni. Počet volných pracovních míst klesl z říjnových 93 999 na 90 627.
Tuzemský trh práce zůstává nadále dvourychlostní. Zatímco služby a stavebnictví pokračují v navyšování počtu zaměstnanců, průmysl stále propouští. Od poloviny roku 2022 přišlo o práci zhruba 50 000 zaměstnanců. Důvodem je probíhající strukturální proměna ekonomiky – rostoucí podíl služeb a klesající podíl průmyslu, který v posledních letech čelí složitým časům kvůli slabé zahraniční poptávce.
Navzdory ochlazení je však tuzemský trh práce celkově v dobré kondici. Svědčí o tom i svižná mzdová dynamika, která ve třetím čtvrtletí zvolnila jen mírně na meziročních 7,1 %.
Na přelomu roku očekáváme opětovný nárůst míry nezaměstnanosti. V prosinci a lednu dochází k útlumu sezónních prací, a proto podíl nezaměstnaných bude atakovat 5% hranici. V průběhu roku 2026 očekáváme postupnou stabilizaci trhu práce v souvislosti s pokračujícím svižným růstem české ekonomiky a opatrným oživením průmyslové výroby.