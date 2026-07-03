Pátek bez Ameriky přináší zklidnění, akcie převážně zelené

Po čtvrtečním zlepšení nálady na Wall Street pokračuje pozitivní sentiment také na evropských trzích. Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka investory podpořily především silné výkony jihokorejských výrobců paměťových čipů, které zmírnily obavy kolem technologického sektoru. Evropské akcie mírně rostou, výnosy dluhopisů se po předchozím poklesu vracejí výše a zlato opět posiluje. Vzhledem k americkému svátku a prázdnému makroekonomickému kalendáři lze podle Vlka očekávat spíše klidný závěr obchodního týdne.
Už včerejší závěrečná fáze obchodování na Wall Street přinesla zlepšení, když S&P500 smazal ztráty a Nasdaq je aspoň zmenšil. A zatímco v zámoří se dnes neobchoduje kvůli svátku, Asie a později Evropa navazují na pozitivní vývoj. Výrazný růst korejských výrobců pamětí podpořil sentiment vůči techu, na kterém v poslední době vidíme velkou míru nervozity.
Index DAX dopoledne přidává 0,7 procenta, FTSE100 a CAC40 vykazují jen nepatrnou změnu a AEX stoupá o 0,4 pct. Sektorově se daří bankám, průmyslu technologiím či automobilkám, na opačné straně pak stojí farmaceutický sektor nebo cyklická spotřeba.
Dluhopisy v Evropě dnes lehce ztrácejí, respektive výnosy se vrací výš po včerejším poklesu. Americké dluhopisy si včera v souvislosti s novými daty prošly volatilnější obchodní seancí, jejímž výsledkem jsou však pouze mírně nižší výnosy. Eurodolar má dnes tendenci mírně stoupat a obchoduje se nad 1,1450. Nahoru se posouvá také zlato, které začíná znovu útočit na 4200 USD. Cena ropy se sice odrazila mírně vzhůru, ale během dopoledne směr opouští. Pro korunu je dnešek nevýrazný při kurzu 24,20 za euro. Kalendář je prázdný, takže se dá se dá čekat klidnější dojezd obchodního týdne.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:45 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1994
|0.0125
|24.2096
|24.1772
|CZK/USD
|21.1285
|-0.1819
|21.1930
|21.1010
|HUF/EUR
|353.5563
|-0.2223
|354.5886
|353.2066
|PLN/EUR
|4.2861
|-0.0537
|4.2909
|4.2824
|CNY/EUR
|7.7690
|0.1312
|7.7740
|7.7515
|JPY/EUR
|184.3340
|0.0559
|184.5808
|184.0319
|JPY/USD
|160.9310
|-0.1294
|161.5160
|160.5770
|GBP/EUR
|0.8572
|0.0613
|0.8574
|0.8561
|CHF/EUR
|0.9190
|0.0539
|0.9192
|0.9178
|NOK/EUR
|11.2500
|-0.1128
|11.2654
|11.2223
|SEK/EUR
|11.0380
|-0.2228
|11.0752
|11.0360
| USD/EUR
|1.1454
|0.1885
|1.1462
|1.1421
|AUD/USD
|1.4403
|-0.3597
|1.4472
|1.4388
|CAD/USD
|1.4178
|-0.0501
|1.4198
|1.4160