Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Víkendář: AI má jiný investiční cyklus, než předchozí technologie

Víkendář: AI má jiný investiční cyklus, než předchozí technologie

05.07.2026 9:13
Autor: Redakce, Patria.cz

Ekonomové americké centrální banky provedli rozsáhlý průzkum a studii zaměřenou na postup v oblasti umělé inteligence. Mimo jiné zjistili, že dopad na zaměstnanost by měl být omezený na realokaci pracovních pozic. Nemělo by tedy docházet k výraznému růstu nezaměstnanosti (viz včerejší Víkendář). Celkové přínos AI přitom záleží hlavně na tom, jak se tato technologie rozšíří do celého firemního sektoru, ne pouze mezi velkými technologickými společnostmi. 

Ekonomové připomínají, že „historicky pramenil nárůst produktivity práce v době nových technologií převážně z prohlubování kapitálu. Více kapitálu na jednoho pracovníka zvyšovalo produktivitu zaměstnanců. Což bylo klíčové i pro oživení růstu produktivity v 90. letech 20. století.“ Nyní ale data ukazují, že „prohlubování kapitálu generuje u zkoumaných firem pouze asi 15 % krátkodobého růstu produktivity práce připisovaného umělé inteligenci“. Tato relativně malá role podle ekonomů ale není překvapivá. Proč?

„U typické firmy jsou výdaje na umělou inteligenci často založeny na předplatném a spíše se účtují do nákladů, než aby se kapitalizovaly. Ačkoli je AI někde investičně náročná, platí to zejména v technologických firmách, které budují datová centra a cloudovou infrastrukturu. Běžné uživatelské firmy k umělé inteligenci přistupují prostřednictvím cloudových služeb, předplatného softwaru a další pronajaté digitální infrastruktury.“

Zaznamenaný nárůst produktivity práce je pak „nejsilněji spojen s oblastmi orientovanými na inovace a poptávku. Jde konkrétně o vývoj nebo zlepšování produktů a služeb a efektivnější oslovování nebo služby zákazníkům.“ Ekonomové pak zdůrazňují, že krátkodobé agregované dopady AI na zaměstnanost se zdají být jen mírné, ale struktura pracovních míst se znatelně mění. Školení, šíření praktických dovedností v oblasti umělé inteligence a podpora pracovníků v běžných administrativních rolích mohou proto být velmi prospěšné pro hladký přechod na nový systém, jehož výraznou součástí bude tato nová technologie.

V neposlední řadě je pak dobré mít na paměti, že „dosažení plného zvýšení produktivity může nějakou dobu trvat. Využití umělé inteligence může zlepšit pracovní postupy, efektivitu, kvalitu produktů a oslovení zákazníků. Může ovšem trvat, než tyto faktory podstatně zvýší příjmy na pracovníka. „Stejně jako u dřívějších široce se rozšiřujících technologií budou první roky pravděpodobně souviset hlavně s průzkumem technologie, jejím poznáváním a adaptací. 

Následující graf ze studie Fedu ukazuje, jaký dopad zatím umělá inteligence má na vybraná odvětví a v závislosti na velikosti společností:

v1

K největšímu poklesu zaměstnanosti tak podle dat došlo ve velkých firmách ve financích, malé společnosti v tomto odvětví naopak nevykazují v podstatě žádnou změnu. Celkově nejmenší dopad je ve výrobě a stavebnictví, prostřední dvě oblasti se týkají služeb s nízkou kvalifikací a služeb s kvalifikací vysokou. 


Zdroj: VoxEU



Čtěte více:

Goldman Sachs: Trend na akciích míří stále nahoru, poklesy jsou příležitostí k nákupu
03.07.2026 15:42
Goldman Sachs: Trend na akciích míří stále nahoru, poklesy jsou příležitostí k nákupu
John Flood z Goldman Sachs si podle svých slov myslí, že „trhy jsou na...
Je AI bublina blízko prasknutí? Co říká pět oblíbených tržních indikátorů
03.07.2026 6:15
Je AI bublina blízko prasknutí? Co říká pět oblíbených tržních indikátorů
Akciové indexy tažené boomem kolem umělé inteligence útočí na historic...
Perly týdne: Nutnost vládní kontroly nad AI a OpenAI jako bublina
03.07.2026 11:33
Perly týdne: Nutnost vládní kontroly nad AI a OpenAI jako bublina
Sebastian Mallaby ze CFR hovoří o nutnosti vládní kontroly nad umělou ...
Od Východoindických společností až po SpaceX „umožňující multiplanetární život“
03.07.2026 17:18
Od Východoindických společností až po SpaceX „umožňující multiplanetární život“
Když se investovalo do akcií Společností jižních moří, nebo do Východo...
Víkendář: Umělá inteligence jde zatím jen po povrchu, neměla by vést k výraznému růstu nezaměstnanosti
04.07.2026 9:22
Víkendář: Umělá inteligence jde zatím jen po povrchu, neměla by vést k výraznému růstu nezaměstnanosti
Ekonomové americké centrální banky představují novou analýzu zaměřenou...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
05.07.2026
13:18Investiční výhled na druhé pololetí: Volby vrátí na scénu politická rizika  
9:13Víkendář: AI má jiný investiční cyklus, než předchozí technologie
04.07.2026
12:05Investiční výhled na druhé pololetí: Nárůst inflace i fiskální podpory  
9:22Víkendář: Umělá inteligence jde zatím jen po povrchu, neměla by vést k výraznému růstu nezaměstnanosti
03.07.2026
17:18Od Východoindických společností až po SpaceX „umožňující multiplanetární život“
15:42Goldman Sachs: Trend na akciích míří stále nahoru, poklesy jsou příležitostí k nákupu
13:20Investiční výhled na druhé pololetí: Zhodnocení první poloviny roku 2026  
11:33Perly týdne: Nutnost vládní kontroly nad AI a OpenAI jako bublina
10:47Pátek bez Ameriky přináší zklidnění, akcie převážně zelené  
9:00Rozbřesk: Proč Němci končí a Španělé jdou dál, aneb souvisí spolu ekonomická výkonnost a sportovní úspěch?
8:52Slabá data z trhu práce podpořila akcie, Tesla překvapila růstem a Trumpův tlak na Fed neustává  
6:15Je AI bublina blízko prasknutí? Co říká pět oblíbených tržních indikátorů
02.07.2026
17:15Na půl plné a prázdné investiční sklenice a sázky na jednu kartu
16:25Grantham: Nevěřit býčí propagandě
15:49Nezaměstnanost v EU zůstala v květnu na 5,9 procenta, nejníž je v ČR a Bulharsku
15:46Slabá data opět zamlžila pohled na americký trh práce, obavy z Fedu nemizí
12:51Technologičtí giganti přišli o dva biliony dolarů. Trh odměňuje výrobce čipů, ne jejich zákazníky  
11:32Světové akciové indexy letos rostou, nejvíce v Koreji, Japonsku a na Tchaj-wanu
10:55AstraZeneca jako sázka na defenzivu mimo AI horečku  
10:45Techy rozhodila zpráva Mety a japonský tlak trvá. Do toho vyjdou důležitá data  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět