Detail - články
Jak (ne)potěšit akcionáře

15.05.2026 10:18
Autor: Jiří Soustružník

Na akciovém trhu už nějakou dobu probíhá významná a hojně diskutovaná změna. Jde o obrovské investice některých technologických společností do infrastruktury podporující AI. A stále více o investice do všeho možného spojeného s umělou inteligencí. Nastává také jasný posun do fáze, kdy se více uvažuje o budoucí návratnosti těchto výdajů. A my se dnes i v této souvislosti podíváme, jak si vedou různé skupiny firem rozdělené podle toho, co dělají se svou hotovostí. 

Následující graf ukazuje, jak si vedou tři skupiny akcií. První zahrnuje firmy, které dávají nejvýznamnější část svého toku hotovosti na dividendy a odkupy. Druhou tvoří společnosti, kde je prioritou výzkum a vývoj a investice. A třetí zahrnuje ty, které se zaměřují hlavně na akvizice (financované hotovostí). Zatímco první skupina je podle obrázku od roku 1992 o 120 % výš, druhá o necelých 40 % a třetí je o necelých 20 % níž. 

S1 
Zdroj: X

Tento graf tedy alespoň směrem k dlouhodobějším investorům hovoří celkem jasně: Velká opatrnost směrem ke společnostem zaměřeným na fúze a akvizice, v menší míře to samé platí o firmách výrazně investujících (včetně výzkumu a vývoje). Co se na trhu cení jsou spíše dividendy a odkupy. Pokud bychom předpokládali, že ty přicházejí na řadu ve chvíli, kdy firma nemá dostatek atraktivních investičních příležitostí, jde o zarážející jev. Ovšem vypovídající hodnotu grafu bych zase nepřeháněl:

Není úplně jasné, jak jsou nastaveny parametry, podle kterých jsou vytvořeny konkrétní skupiny. Dost těžko také podle mne tvrdit, že je namístě se vyhýbat společnostem, které se zaměří na skutečně atraktivní investiční příležitosti a lepší je se zaměřit na ty, které je nemají. A tudíž zvedají výplatu akcionářů. V neposlední je pak návratnost celého indexu SPX 500 od roku 1992 (s reinvestovanými dividendami) asi 2900 %. 

Dnešní druhý graf připomíná, co se děje na trhu nyní. Probíhá znatelný posun právě směrem k investicím a výzkumu a vývoji. Odkupy a dividendy rostou mnohem pomalejším tempem. Trhy se tedy jako celek posouvá směrem od té nejatraktivnější skupiny zobrazené v prvním grafu k té druhé. K tomu lze dodat, že tzv. hyperscaleři v prvním čtvrtletí letošního roku zvedly svůj Capex, tedy investice, o téměř 100 %, ale jejich odkupy klesly o 64 %. 

S2 
Zdroj: X

Na trhu tedy probíhá posun směrem, kterému v minulosti akcionáři podle prvního grafu zase tolik nefandili. Jak jsem ale uvedl, poselství prvního grafu bych zase tolik nepřeceňoval. Nejde o historii, jde o to, jak se zaplatí současné investice, Konec konců, bez předchozích úspěšných investic by žádná společnost v minulosti nemohla následně navyšovat své dividendy a odkupy. 


