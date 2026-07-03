Od Východoindických společností až po SpaceX „umožňující multiplanetární život“

Když se investovalo do akcií Společností jižních moří, nebo do Východoindických společností, znamenalo to sázku na mnohaleté plavby lodí do Evropany mnohdy neprobádaných krajů. Rizik byla celá řada, vlastně bychom technicky měli hovořit spíše o obrovské nejistotě než o nějakém kvantifikovatelném riziku. Na jednu stranu tak mohla u těchto firem existovat jasná touha nějak odhadnout hodnotu jejich akcií. Na stranu druhou šlo o cvičení ve finance fiction. Stejně, jako nyní u SpaceX. Dnes se více do detailu podíváme, jak to uchopili v Ark Invest (nedávno jsme se dívali na související úvahy Aswatha Damodarana).
Ark zhruba před rokem odhadla hodnotu celé společnosti SpaceX na 2,5 bilionu dolarů. V medvědím scénáři na 1,7 a v býčím na 3,1 bilionů dolarů. Nyní je pro hrubý kontext kapitalizace firmy na 2,13 bilionech dolarů, dlouhodobé dluhy by měly dosahovat 29 miliard dolarů. Nevím, zda Ark Invest interně svou valuaci od té době nezměnila, ale zaměřit se chci hlavně na to, jak vlastně hodnotu této firmy vesmírných moří odhadla. Klíčovým slovem je tu tzv. Monte Carlo simulace.
O MC simulaci se hovoří již řadu desetiletí, v praxi jí ale zase tak často nevidíme. má na svých stránkách následující definici této metody: „Je to matematicko-statistická metoda, která využívá náhodné vstupy k modelování možných výsledků v situacích zatížených nejistotou. Místo jednoho pevného odhadu provádí tisíce až statisíce iterací s náhodnými hodnotami, čímž vytváří pravděpodobnostní škálu možných scénářů a rizik.“ V praxi by to v tomto konkrétním případě mělo podle mne znamenat, že simulace projede širokou škálu scénářů týkajících se různých velikostí potenciálních trhů, podílů na něm, tržeb, nákladů a investic. Z toho vyjdou ony scénáře týkající se toho, jakou hotovost může SpaceX generovat svým akcionářům a to už přímo ukazuje na hodnotu společnosti.
Ark konkrétně počítá s tím, že cca od roku 2035 budou stále větší hodnotu společnosti generovat aktivity spojené s Marsem, do té doby to budou aktivity kolem vesmírného prostoru Země. Konkrétně: „SpaceX nejdříve staví rakety a satelity, získává zákazníky Starlinku a sem reinvestuje vydělané peníze. Jak cyklus pokračuje, finanční prostředky stále více proudí k rozvoji Marsu. Po dokončení konstelace Starlink předpokládáme, že SpaceX tuto konstelaci udržuje a ještě zvýší své investice do Marsu. Každá raketa směřující k této planetě nese kombinaci humanoidních robotů Optimus a souvisejícího materiálu“.
K tomu v Ark Invest dodávají: „Musk založil SpaceX s cílem vytvořit multiplanetární život. Konkrétně umožnit lidem obsadit Mars. Podle našeho názoru Elon vyvíjí roboty Optimus a stroje Boring Company, aby vybudoval infrastrukturu pro náročná mimozemská prostředí a podpořil kolonizaci Marsu. Podle našeho výzkumu bude Mars v průběhu času tvořit rostoucí část hodnoty SpaceX. Související peněžní tok bude mnohem více spekulativní než tok spojený se Starlinkem.“
Rizika jsou popsána následovně: „Vesmír je ze své podstaty náročným prostředím s významným rizikem realizace. Pokud se lodím Starship nepodaří dosáhnout rychlé opětovné použitelnosti, mohlo by to mít významný dopad na námi odhadovanou hodnotu společnosti. Neexistuje také žádná záruka, že Optimus bude skutečně schopen podporovat rozvoj infrastruktury v predikovaném časovém rámci. Vzhledem k časovým omezením meziplanetárních letů by pak každé zpoždění mohlo vést k významnému posunu v celkovém časovém harmonogramu. V neposlední řadě by zvýšená konkurence mohla snížit celkový adresovatelný trh pro širokopásmové připojení. A možná nestabilita vládních výdajů by mohla ovlivnit příjmy ze Starshield.“