Záznam webináře s Petrem Kasou: Co vše řekl k Pilulka.cz a jak bude řešen přeúpis emise?

Nejvýše 800 tisíc kusů může být nabídnuto v rámci úpisu akcií Pilulka.cz na trh START pražské burzy. Bude? Pohled do knihy objednávek říká, že k aktuálnímu okamžiku je na nejvyšší ceně 424 Kč za akcii podáno celkem 1533 pokynů na celkový počet 1.464.000 ks akcií Emise je tedy razantně přeupsána. Generální ředitel, spoluzakladatel a spolumajitel Pilulky Per Kasa přitom ve včerejším webináři s Patria Finance a Patria.cz připustil, že ve finále by nemuselo být prodáno všech 800 tisíc akcií. Úpis běží do 20. října 12:00. U Patria Finance je možno akcie Pilulka.cz nakupovat bez poplatku - podrobnosti zde.

Kniha objednávek emise Pilulka.cz

Zdroj: https://upis.pxstart.cz/#/offers/detail/11

Prodej očekává Kasa jednoznačně u 500 tisíc kusů nových akcii, ale tváří v tvář úpisu úspěchu emise nechce takto jednoznačně hovořit o dalších investorech, kteří mají nabídnout až 300 tisíc stávajících akcií.

"Taktickou bitvu" o akcie Pilulky očekává Kasa počínaje pondělkem odpoledne. „Neočekávám, že finální prodej bude plných 800 tisíc kusů akcií. Možná to bude trochu méně. Ale zase neočekávám, že to bude výrazně méně,“ uvádí Petr Kasa ve 29. minutě záznamu webináře s dovětkem, že na celkové hodnocení této roviny úpisu je ještě brzy. Podívejte se na celý záznam webináře na youtube kanálu Patria.cz, který byl zdarma otevřen jak klientům, tak neklientům Patria Finance, všem zájemcům o akcie Pilulka.cz bez rozdílu.

