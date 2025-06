M2C spustila IPO. Akcie mířící na pražskou burzu lze získat snadno online také přes Patria Finance

Tuzemská skupina M2C, která již více než tři dekády poskytuje komplexní služby v oblasti správy nemovitostí, zahájila úpis svých akcií na trh START pražské burzy. Dnes ve 12:00 bylo zahájeno IPO, které skončí 16. června rovněž ve 12:00. Dle prospektu schváleného ČNB i podrobností od BCPP nabízí emitent až 800 tisíc kusů akcií, které nově vydá. Cenové rozmezí pro úpsi akcií je stanoveno na 250 - 300 Kč s krokem kotace 2 Kč. Lot a tedy také minimální objednávka je stanoven na 100 ks. Celkový objem veřejné nabídky tak dosahuje až 240 milionů korun. Do úpisu se mohou investoři tradičně zapojit také snadno a plně online přes obchodní platformu Webtrader brokera Patria Finance.



Z Česka na víc než desítku trhů

M2C se s více než 8 500 zaměstnanci, působností ve 13 zemích a čerstvými expanzemi do USA a Spojených arabských emirátů profiluje jako stabilní a technologicky progresivní hráč s globálními ambicemi. Patria.cz přináší exkluzivní rozhovor o M2C s CEO Matějem Bártou a finančním ředitelem Ivo Dostálem, pořízený před plánovaným IPO akcií na pražské burze.

"Důvodem nabídky je především získání prostředků na další rozvoj Skupiny. Prostředky získané touto nabídkou Akcií budou sloužit výhradně pro financování rozvojových a byznysových aktivit Emitenta, v rámci Nabídky se tedy neuvažuje žádný odchod současných vlastníků Akcií (exit). Rozvojové a byznysové aktivity Emitenta se týkají především těchto oblastí: Investice do technologického inkubátoru Innovis, investice do rozvoje poskytovaných služeb s vyšší přidanou hodnotou, investice související se zahraniční expanzí (nové trhy a silnější pozice na stávajících zahraničních trzích), investice do posílení značky M2C," stanovuje prospekt.

Podrobně k IPO

Úpis akcií společnosti Mark2 Corporation Investment SE, zkráceně M2C, byl zahájen dnes 2. června 2025 ve 12:00 a skončí 16. června rovněž ve 12:00. Dle prospektu schváleného ČNB i podrobností od BCPP nabízí emitent až 800 tisíc kusů akcií, které nově vydá. Cenové rozmezí pro úpsi akcií je stanoveno na 250 - 300 Kč s krokem kotace 2 Kč. Lot a tedy také minimální objednávka je stanoven na 100 ks. ISIN emise je CZ1008000823, ticker M2C.

Celkový objem veřejné nabídky tak dosahuje až 240 milionů korun, což ohodnocuje celou firmu po IPO na zhruba 955 až 1146 milionů korun.

V prvním týdnu bude kniha objednávek tradičně neveřejná, dne 9.6. dojde na stránkách burzy k jejímu zveřejnění. Po ukončení úpisu bude oznámen výsledek veřejné nabídky a cena. Prvním obchodním dnem na trhu Start Market bude 20.6. 2025.

Snadno a online před Patria Finance

Do úpisu se mohou investoři tradičně zapojit také snadno a plně online přes obchodní platformu Webtrader brokera Patria Finance. Titul je zpřístupněn v sekci Primární úpisy (IPO) v záložce Obchodování. Tak klient standardně podá pokyn tak, jak je zvyklý v jiných případech v platformě. Vedle online cesty lze případně využít telefonickou linku 221 424 109.





Tři pilíře byznysu M2C

Byznys M2C stojí na třech pilířích: klasických službách správy nemovitostí, vlastním technologickém hubu a vývoji softwaru na míru. Právě investice do technologií a digitalizace mají být klíčem k budoucímu růstu společnosti. „Naším cílem je propojit tradiční lidskou sílu s novými technologiemi a do budoucna přinášet zákazníkům více technologických řešení,“ říká CEO Matěj Bárta. "Budoucnost vidíme v automatizaci a digitalizaci služeb jako takových, abychom posouvali nemovitosti z dvacátého do jedenadvacátého století, aby odpovídaly moderním trendům fungování."

CFO Ivo Dostál doplňuje, že IPO má firmě pomoci financovat akviziční růst: „Rozhodli jsme se, že nepůjdeme jenom organickým růstem, ale budeme akvírovat firmy, které jsou jak ve vertikálním směru, tak i technologického směru," uvedl CFO. "Cílem je maximální kombinace technologií a lidských zdrojů tak, aby samozřejmě došlo k minimálnímu růstu nákladů a samozřejmě na naší straně růstu EBITDA," dodal Dostál.

V roce 2024 dosáhla firma konsolidovaných tržeb ve výši 4,5 miliardy korun a působila ve 13 zemích. A letošní rok na tento úspěch navazuje, podotýká Ivo Dostál s tím, že M2C nyní uzavírá klíčové smlouvy v Německu, které jí zajistí celoněmecké pokrytí.



Mezi aktuální inovace a trendy společnosti patří nasazení autonomních úklidových robotů a rozvoj dronových technologií pro umývání fasád a solárních panelů. „Vidíme v tom obrovský potenciál pro zvýšení efektivity i marží,“ dodává Bárta.



M2C se prezentuje jako stabilní, odolná firma, která úspěšně čelila i globálním krizím. A právě její stabilní růst, jasná strategie a důraz na technologii z ní dělají podle CEO Bárty atraktivní příležitost pro investory, kteří hledají spojení tradičního byznysu s inovacemi. "Jsme společností, která doteďka měla kontinuální růst," uzavírá Bárta.

