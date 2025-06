Traders Talk: Tesla pod tlakem, Broadcom nepotěšil výhledem a jak se zúčastnit úpisu M2C

Americká výsledková sezóna se chýlí ke konci a trhy se po silných impulzech zklidňují. Zatímco poslala trhy vzhůru, výrazně oslabila po konfliktu mezi Elonem Muskem a Donaldem Trumpem. Broadcom sice potěšil v oblasti ziskovosti, ale zklamal výhledem. Pozornost investorů se tento týden kromě korporátních výsledků zaměřila i na centrální banky – ECB snížila sazby, ČNB držela stabilní kurz. A na pražském trhu Start pokračuje úpis akcií M2C.





Traders Talk: pod tlakem, Broadcom nepotěšil výhledem a jak se zúčastnit úpisu M2C

Obsah:

00:00:21 Vývoj na amerických trzích

00:00:54 pod tlakem

00:05:11 Broadcom zklamal výhledem

00:07:23 ECB snížila sazby i výhled

00:10:04 ČNB drží status quo

00:10:38 Úpis M2C



Končí americká výsledková sezóna. Trhy se pomalu zklidňují. “Potom, co odreportovala , jdou americké trhy lehce nahoru,” uvádí makléř Patria Finance Martin Kycelt.



Výjimkou je ale společnost , která včera odepsala 14 % po slovní přestřelce mezi Donaldem Trumpem a Elonem Muskem. “Za posledních pět dní odepsala 129 miliard dolarů z tržní hodnoty, díky čemuž poklesla její tržní kapitalizace zpátky pod jeden bilion dolarů,” podotkl makléř k vývoji akcií s tím, že dnes se již začíná vracet nahoru.



Významnou korporátní událostí tohoto týdne byly také včerejší výsledky Broadcomu.”Tržby byly na 15 miliardách dolarů, což znamená 12% meziroční nárůst, zisk na akcii 1,56 USD, což je nárůst o více než 40 %. Tržby z umělé inteligence dosáhly 4,4 miliard dolarů,” komentuje výsledky Martin Kycelt. I přes solidní čísla Broadcom zklamal zejména u výhledu na aktuální kvartál. “Tržby by měly růst na 15, 8 miliardy, což z těch 15 miliard není zas taková hitparáda,” dodal makléř s tím, že při otevření předobchodní fáze Broadcom klesal o 4 %, následně pokles zmírnil na minus 2 %.



Tento týden byl poměrně nabitý i makroekonomickými událostmi, konkrétně zasedáními centrálních bank. Evropská centrální banka dle všeobecného konsenzu snížila úrokové sazby o čtvrt procentního bodu na 2 %. “Vychází to z výhledu na inflaci a ekonomický růst, které se oba posunuly lehce níže s tím, že pro příští rok byla očekávaná inflace 1,9 %, teď se snížila na 1,6 %, a co se týče ekonomického růstu, tak pro letošní rok očekává ECB nárůst HDP o 0, 9 % a v příštím roce o 1,1 %,” uvádí Kycelt s tím, že tato čísla počítají s cly ze strany USA ve výši 10 %. V případě vyšších cel by došlo k potenciálnímu ekonomickému poklesu do roku 2027.



Kromě Evropské centrální banky zase dala i ta česká. Česká národní banka dle očekávání pouze zachovala status quo.



Na pražské burze na trhu Start aktuálně probíhá úpis nových akcií M2C, jejichž úpis probíhá do 16.6. Kniha objednávek je zatím neveřejná a její zveřejnění bude probíhat v příštím týdnu. Cenové pásmo je stanoveno mezi 250 a 300 korunami s tím, že investoři mohou zadávat svojí nabídku právě v tomto rozmezí po dvou korunách, takže 250, 252,… až 300 Kč, říká makléř s tím, že jeden lot akcie je 100 kusů. Úpisu je možné zúčastnit se po telefonické lince, anebo v aplikaci WebTrader v sekci obchodování.