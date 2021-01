Jakub Lukáš: Alibaba je po turbulencích na zajímavých úrovních

Druhé kolo senátních voleb v americkém státu Georgie. Nejvýznačnější událost začátku letošního roku, která zvrátila jazýček na miskách vah v americkém Kongresu. Projevila se modrá vlna amerických demokratů na loni tolik vyhledávaných technologických titulech? A jaké sektory by z výsledku voleb mohly profitovat? Na tyto otázky odpovídá seniorní makléř Jakub Lukáš v prvním letošním videu s makléři Patria Finance.

Řeč bude také o akciích společnosti Alibaba, které si v poslední době prošly turbulentním vývojem. Na Štědrý den ztratily dokonce pětinu hodnoty a Jakub Lukáš shrnuje jejich příběh za poslední dobu. Titul se podle něj nyní pohybuje na úrovních, kde stojí za zvážení vstup do pozice. Krátké shrnutí má i pro hlavní tituly na pražské burze a pro ty investory, kdo by uvažovali o investicích do Pfizeru a E.ONu.

Další videorozhovory z dílny Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.