Lithiová budoucnost podle akcií

Na vrcholu žebříčku nejziskovější akcií z indexu SPX se s téměř 750 % usadila . Příběh, který za tímto výkonem stojí, je jasný, podobně jako u příčky druhé, kterou drží s 300 % Etsy. Za ní následuje NVIDIA (122 %), PayPal (116 %), L Brands (105 %) a Albermarle s 102 %. Právě jí a její kolegyni bych se dnes rád věnoval.



ALB je největším producentem lithia na světě a tím je ohledně popularity této akcie řečeno hodně. Morningstar ale tvrdí, že trh již u lithiových akcií odráží výhled na výrazný růst ceny lithia daný očekávaným „masivním růstem poptávky“ po této komoditě. Taženým samozřejmě elektromobily a celkovým tahem na větší elektroskladovací kapacity. Akcii vidí Morningstar jako férově naceněnou, atraktivnější je podle firmy SQM. U SQM má ale Morningstar férovou hodnotu také cca na tržní ceně (kolem 55 dolarů). SQM by prý měla zvýšit své těžební kapacity u lithia ze 70 000 tun na 180 000 tun a asi 70 % zisků by tak měla generovat z této komodity (ALB generuje z lithia asi polovinu svých zisků, těží jej v Chile a Austrálii).



Morningstar očekává, že poptávka po lithiu v následujících letech vzroste šestkrát na 1,9 milionu tun v roce 2030. Takže se bude těžit i tam, kde to vyžaduje vyšší náklady a přináší menší kvalitu komodity a Morningstar na základě odhadované nákladové křivky odvětví čeká, že ceny lithia se zvednou na 12 000 dolarů za tunu. A tam by se dokonce měly dostat už v roce 2022 (a pak se na nich držet). Nyní se přitom ceny podle Morningstar drží kolem 6 700 – 6 800 dolarů (jde konkrétně o uhličitan lithný, lithium carbonate).



Výše uvedené tedy říká, že (i) ceny lithia prudce vzrostou a to již brzy, protože na trhu bude výrazný převis poptávky nad nabídkou. A (ii) ceny akcií již tento očekávaný převis a růst cen lithia odráží. Akcie tedy počítají se scénářem, se kterým asi stále úplně nepočítá sám komoditní trh:





Zdroj: Lithiumforum, Twitter



ALB má nyní kapitalizaci na 18,6 miliardách dolarů, SQM na 15,1 miliardách dolarů. Velikostí tedy firmy podobné, ne tak ale rizikem. Minimálně měřeným betou, která by měla ukazovat na riziko systematické. ALB mí totiž betu na 1,59, zatímco SQM u jedné a měla by tak být výrazně méně riziková. Jak jsou na tom firmy s tokem hotovosti?



ALB je na úrovni volného toku hotovosti (to, co zbude po investicích) již dva roky v záporu, protože investuje více, než vydělá svým provozem. SQM byla v roce 2019 mírně v plusu, v roce 2020 mírně v mínusu. Abychom si udělali představu o tom, co tak zhruba implikuje současná kapitalizace, dejme tomu že beta obou firem bude konvergovat k 1,2 (o něco rizikovější než celý trh). A že do deseti let se v odvětví vše usadí tak, že pak poroste volný tok hotovosti o 4 % (2 % reálný růst, 2 % růst cen). Následující tok hotovosti (následně rostoucí o ona 4 %), který se relativně rychle vytáhne k 0,5 miliardě dolarů a pak až k 1 miliardě dolarů, pak má současnou hodnotu 17 miliard dolarů:





Jinak řečeno, na ospravedlnění současných kapitalizací by zmíněné firmy musely do několika málo let posunout svůj volný tok hotovosti z červených nul do stovek milionů dolarů, v delším období k miliardě dolarů. Pro kontext: ALB měla za posledních 12 měsíců tržby (!) ve výši kolem 3,6 miliardy dolarů. Jsou to jen hodně rámcové úvahy, ale i ty naznačují, že podle akcií asi skutečně patří budoucnost lithiu a znatelně dražšímju, než nyní. Pak se ale nabízí otázka, nakolik může drahé lithium brzdit samo sebe – rozvoj elektromobility a elektroskladování. Přesněji řečeno, kde by byla ona pomyslná rovnováha mezi cenou a množstvím na straně nabídky i poptávky. Uvidíme.