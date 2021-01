Odešel profesor ekonomie Michal Mejstřík, člen NERV i KoroNERVu. Podlehl covidu

Ve věku 68 let zemřel profesor a ekonom Michal Mejstřík. Podlehl covid-19. Mejstřík se v 90. letech podílel na založení Centra pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání (CERGE) a na Univerzitě Karlově založil Institut ekonomických studií. Do roku 2014 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). V době pandemie covidu-19 byl profesor Mejstřík členem ekonomického poradního týmu Ústředního krizového štábu. Byl také členem expertní skupiny KoroNERV-20, která vznikla loni v březnu s cílem zmenšit dopady pandemie na českou ekonomiku.



Mejstřík byl profesorem Institutu ekonomických studií (IES) Fakulty sociálních věd UK a předsedou vědecko-pedagogické rady IES. Vyučoval bankovnictví, podnikové finance, finanční trhy a další.

"Dnešní zpráva o úmrtí pana profesora Michala Mejstříka mě velice zasáhla. Znali jsme se od roku 1995, kdy jsem začal studovat Institut ekonomických studií Univerzity Karlovy, který vypiplal z ničeho a který se pod jeho mnohaletým vedením neuvěřitelně pozvedl na úroveň jednoho z nejšpičkovější univerzitních institutů nejen v České republice. Pan profesor mi vedl diplomovou i rigorózní práci, několik let jsem mu asistoval s výukou finančních předmětů v rámci doktorského studia a v posledních letech také pravidelně potkával na vědecko-pedagogické radě, kam mě sám nominoval. Jsem vděčný za to, že jsem ho mohl tak blízce poznat. Byl to neskutečně vzdělaný, rovný a energický chlap! Vzdávám obrovskou čest jeho památce, navždy zůstane v mé mysli i srdci. Děkuji Vám, pane profesore!" posílá osobní vzkaz Tomáš Jaroš, generální ředitel Patria Finance.



Michal Mejstřík se narodil 6. června 1952 v Kolíně. Vystudoval ekonometrii na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1990 až 1991 studoval na Londýnské ekonomické škole. V roce 1991 se stal docentem ekonomie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, v roce 1997 profesorem ekonomie UK.





Pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV. Začátkem 90. let se podílel na založení Centra pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělání (CERGE) UK a AV ČR, kde pracoval jako vědecký tajemník a poté výkonný ředitel. V letech 2002 až 2007 zasedal v dozorčích radách několika krajských distributorů plynu, v letech 2009 až 2011 byl předsedou dozorčí rady ČSA, v letech 2011 až 2014 předsedal dozorčí radě Českého aeroholdingu a.s. a v letech 2013 až 2014 byl členem dozorčí rady ČEZ.



V letech 2009 až 2014 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV), na starosti měl oblast konkurenceschopnosti a zahraničního obchodu.



Byl členem řady vědeckých a správních rad a odborných organizací, například byl členem vedení a v letech 2011 až 2014 i předsedou Mezinárodní obchodní komory (ICC) ČR a členem světové rady ICC.



Od roku 2016 byl honorárním konzulem Korejské republiky v ČR.



Obdržel řadu odborných ocenění, například v roce 2009 Cenu rektora UK za publikaci Principy Bankovnictví, které byl spoluautorem, a v roce 2015 Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku vydanou Nakladatelstvím Karolinum (za publikaci Teorie a praxe bankovnictví).Během současné pandemie koronaviru byl členem ekonomického poradního týmu Ústředního krizového štábu a členem skupiny KoroNERV-20, která vznikla jako nezávislá expertní platforma spojující osobnosti z nejrůznějších oborů.