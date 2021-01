Rozbřesk: Střelba na Kapitolu trhy znejistěla, co si vezmou z rozbouřené americké politiky?

Politický vývoj ve Spojených státech v posledních dnech naplňuje bohužel nejhorší obavy skeptiků. Odcházející prezident Donald Trump opakováním nepodložených tvrzení o “zfalšovaných” volbách, které odmítly zatím veškeré soudní instance v USA, mobilizoval své skalní přívržence, kteří včera napadli Kapitol, aby přerušili jmenování nového prezidenta Joea Bidena. Výsledkem byly zablokované účty prezidenta Trumpa na Twitteru a Facebooku a čtyři mrtví.



Rozkol v republikánské straně se v důsledku dění v posledních dvou týdnech jenom prohloubil a pravděpodobně přispěl k tomu, že klíčové senátní volby v Georgii vyhráli ve finále překvapivě demokrati. I proto si přes “střelbu na Kapitolu” trhy nakonec zachovaly pozitivní náladu a akcie skončily v lehkém plusu, a to díky sázkám na nástup “modré vlny” a výraznější americkou rozpočtovou injekci.



Zopakujme si, co konkrétně může nástup “modré vlny” - demokratické ovládnutí prezidentského úřadu a celého Kongresu – znamenat pro trhy.



Klíčové je, že demokraté chtějí rozpočet s až s dvojnásobným deficitem okolo 2,2 bilionu USD (aneb okolo 10 % HDP). To je na jednu stranu pozitivní zpráva pro akcie těžící zejména z rychlejších domácích investic a současně dobrá zpráva pro všechny rozvíjející se trhy včetně koruny. Na druhou stranu ve střehu musí být především trh s americkými vládními dluhopisy. Pokud by totiž takto ambiciózní rozpočtovou agendu nová ministryně financí a bývalá holubičí šéfka Fedu Janet Yellenová začala uskutečňovat, tak trh nebude nadšen a ceny dluhopisů především na delším konci křivky půjdou dolů, respektive reverzně výnosy vzhůru. Navíc pokud by trhy viděly, že Fed bude tuto extrémně expanzivní politiku akomodovat masivními nákupy a dlouhodobě nulovými oficiálními úrokovými sazbami, tak přesvědčení, že centrální banka opravdu vytlačí inflaci dlouhodobě nad 2 %, bude narůstat. To by pravděpodobně nebylo nic příjemného pro americký dolar, který může pokračovat ve svých ztrátách.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna ve čtvrtek lehce oslabila a pohybuje se pod 26,20 EUR/CZK. Nervózní předání moci na americkém Kapitolu sehrálo svoji roli, stejně jako nejistota před výsledkem senátních voleb v americké Georgii. Nástup “modré vlny” by ale nakonec měl být pro všechny středoevropské měny včetně koruny pozitivní zprávou.



Zahraniční forex

Vítězství demokratů v Georgii zpečetilo jejich plošné vítězství a znamená, že minimálně následující dva roky bude hospodářská politika v rukou jedné levicové (či chceme-li liberálnější strany). Eurodolar si volební výsledek vyložil jako záminku k dalšímu posunu směrem vzhůru nad hranici 1,23. My i po volbách vidíme pozici USD jako velmi složitou, ale s tím, jak se blíží eurodolar hranici 1,25, začínáme být ostražití. Jinak řečeno posilování eura při trvale velmi negativních reálných úrokových sazbách se nám jeví jako velmi rychlé.



Posilování měn ve střední Evropě se včera zastavilo a speciálně polský zlotý bude dnes sledovat dva údaje – inflaci za prosinec a devizové rezervy NBP na konci minulého roku.



Ropa a zlato

Cena ropy dále roste na 50 USD a sektor energií si připsal slušná 3 %. Zásluhu na tom mají i odreportované zásoby ropy a jejich pokles o 8 milionů barelů, oproti očekávaným 2,1 milionům.



Akcie

Rekordní sázky na stimulační balíček v americké ekonomice poslaly do rekordních hodnot i zámořské indexy. Technologický Nasdaq ztratil 0,6 %, mezitím co S&P 500 rostl o 0,6 % a Dow Jones Industrial Average dokonce o 1,4 %. Nejvíce se dařilo finančnímu sektoru (+4,4 %) například Bank of America, Morgan Stanley nebo Citigroup. Naopak se nedařilo technologiím. Amazon -2,5 %, Apple -3,3 %, Facebook -2,8 %. Asi nejhůře na tom byla ale opět Alibaba, jejíž akcie poklesly o -5,3 %.