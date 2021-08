Jan Cepák: Je dobré být připravený. Po dobrých datech může přijít korekce

Akciové trhy se po rozporuplném výsledku setkání centrálních bankéřů v americkém Jackson Hole pohybují v blízkosti historických maxim. Velký význam bude mít statistika o americké nezaměstnanosti v závěru tohoto týdne, na kterou by trhy mohly reagovat - paradoxně - i mírnou korekcí, podotýká makléř Patria Finance Jan Cepák. Co by za předpokladu možného zkorigování z nynějších all time highs doporučil investorům? A na jaké sektory či konkrétní akciové tipy by za stávající situace mohli zaměřit svoji pozornost?

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

