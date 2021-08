Cena za záchranu světové ekonomiky? 834 milionů dolarů za hodinu

Představte si, že utratíte 834 milionů dolarů za hodinu po dobu 18 měsíců. To je částka, kterou centrální banky doposud vynaložily na nákup dluhopisů od té doby, co vypukla pandemie, napsali stratégové , kteří odhadují, že jen samotný Fed vložil do ekonomiky 4 biliony dolarů.

Tato statistika ukazuje na bezprecedentní horu hotovosti, která během uzavírek držela firmy nad vodou a vyvolala největší burzovní rally za generaci. "Tento stimul způsobil obrovskou inflaci aktiv na Wall Street," napsali stratégové pod vedením Michaela Hartnetta.

S tím, jak centrální banky skupují dluhopisy z trhu a tlačí dolů výpůjční náklady, čítá nyní dluh se záporným výnosem více než 16 bilionů dolarů. A to je jeden z důvodů, proč správci peněz nemají jinou možnost, než pokračovat v nákupu akcií.

Pro investory je velkou otázkou, jak dlouho mohou centrální banky udržovat tok hotovosti v plné síle. Na posledním zasedání Fedu většina tvůrců politik souhlasila s tím, že snižování by mohlo začít ještě letos.

Divokou kartou může být mutace delta. Na Novém Zélandu centrální banka nepřistoupila ke zvyšování úrokových sazeb poté, co tato země vstoupila do třídenního lockdownu. Jak ale zdůraznila : „Investoři nemají z centrálních bank strach.“

Zdroj: Bloomberg