Na akciových trzích se rýsují četná rizika. Stačí k probuzení medvěda?

Přes veškerou euforii na akciovém trhu je tu řada rizik, se kterými investoři zápasí. Poté, co holubičí projev šéfa Fedu Jeroma Powella uklidnil trh, dosáhl v pátek americký akciový index S&P 500 dalšího rekordu a rostl také evropský Stoxx 600. Nicméně celková nálada je opatrnější oproti situaci před několika týdny, když byla rekordní výsledková sezóna v plném proudu.

Počty případů mutace delta. Inflace. Čínské regulace. Utahování Fedem. Všechny obavy splývají do jedné velké debaty – už jsme dosáhly vrcholu zotavení z pandemie? To je otázka, na kterou najdeme odpověď v následujících měsících. Prozatím hledají investoři v komentářích managementu a v ekonomických datech jakýkoli náznak toho, co přijde v následujících měsících. A co se pandemie týče, investoři se v tomto bodě spoléhají na to, že očkování udrží koronavirus na uzdě.

"Nejsem úplně medvědí, ale na obzoru vidím rizika, která je třeba sledovat," řekl Marcus Morris-Eyton, který pomáhá spravovat fond Europe Equity Growth ve výši 10 miliard dolarů. Pokud se bude ekonomika dále vyvíjet stejným tempem, tak Fed pravděpodobně své plány na stažení ekonomických stimulů urychlí. Vyšší sazby by pak zasáhly zejména akcie s nejvyšší valuací, například technologie.

Výsledková sezóna za druhé čtvrtletí byla jednou z těch rekordních. Až 87 % firem z indexu S&P 500 vykázalo lepší výsledky, než se očekávalo, což je nejvyšší podíl za téměř 30 let, říká Karolina Noculak, investiční ředitelka ve společnosti Aberdeen Standard Investments. "Investoři si nyní docela zvykli na to, že společnosti překonávají projekce analytiků," řekla.

Obavy na obzoru

Stále přetrvávající nedostatek polovodičů dopadá na všechny od technologických gigantů až po automobilky. Šéf největší německé čipové společnosti očekává, že tato epizoda potrvá až do roku 2023. To znamená, že růst zisků několika průmyslových odvětví je pro další čtvrtletí v ohrožení.

Ale nedostatek vstupů se netýká jen čipů. Nedostupnost surovin, přepravních kontejnerů a pracovních sil ovlivňuje celou řadu odvětví a způsobuje prudký nárůst cen. Reckitt Benckiser, Toshiba, Foods a patří mezi velká jména, která čelí obavám, že by nárůst nákladů mohl snížit jejich marže.

Ekonomické oživení Číny pokulhává kvůli přetrvávajícím mutacím koronaviru, což proniká i do komentářů vedení. Stratégové z Jefferies varují, že zpomalení čínského růstu bude mít vliv na globální zisky s tím, že potenciální negativní překvapení lze pozorovat již ve čtvrtém čtvrtletí.

K tomu se přidává nedávný zásah Pekingu v odvětvích, jako jsou technologie, vzdělávání a nemovitosti. Louise Dudleyová, manažerka portfolia globálních akcií u Federated , uvedla, že "regulace, kterou jsme dosud viděli, byla do značné míry soustředěna v technologiích a očekáváme, že se rozšíří".

I přes tyto obavy je ale „chuť sázet proti růstu na ústupu," říká Eoin Murray, vedoucí investic u Federated . "V kombinaci se zlepšující se mírou proočkovanosti, která se, doufejme, zrychlí po schválení vakcíny od Pfizer-BioNTech FDA, by k probuzení medvěda bylo potřeba něco drastického."

Zdroj: Bloomberg