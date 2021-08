Jestřábi z Fedu chtějí konec QE, ale Powell se k nim nepřidal. Trhy to ocenily

Pro evropské trhy byla většina dnešní seance nemastná, neslaná, ale odpoledne je už živěji a Amerika nastoupila pozitivním směrem. Pozornost na sebe strhává zejména plejáda komentářů z americké centrální banky, jimž nakonec - jak jinak - vévodí pozice předsedy Powella. Jestřábi dnes byli velmi aktivní, ale šéf Fedu se k nim nepřidal, zůstal u své obvyklé rétoriky a otupil tím obavy z rychlejšího utahování politiky.

Mezi jestřáby volající po rychlém ukončení QE se dnes přidal Raphael Bostic. Za jeho názorem je silná ekonomika, už výrazné zlepšení na trhu práce, rostoucí průměr inflace i očekávání, že se období vyšší inflace protáhne také do příštího roku. První zvýšení sazeb pak Bostic čeká na konci roku 2022.

O rychlém směřování k potřebnému zlepšení na trhu práce hovořil také Patrick Harker, který podle svých slov podporuje spuštění taperingu spíše dříve než později. Nákupy dluhopisů nyní podle něj už nijak zvlášť nepomáhají. Zvýšení sazeb tento zástupce Fedu vidí na přelomu let 2022 a 23.

Loretta Mesterová by se začala bavit o taperingu od září, tento proces by podle ní mohl začít někdy do konce roku a skončit v polovině roku příštího. Podmínky pro ústup z QE považuje za v podstatě splněné. Také ona pak dodává, že se vyšší inflace zřejmě udrží déle, než se dříve čekalo.

S jestřábí rétorikou pokračuje Robert Kaplan, který chce brzké omezování QE. Čeká upevnění vyšší inflace skrze nerovnováhu v nabídce práce. Zmiňuje přitom značné problémy, kterým firmy čelí při hledání pracovníků.

Mírnější prohlášení pak volil Patrick Harker, který mluvil o přetrvávajících omezeních v oblasti dodávek, ale také hrozících problémech s deltou. Fed by se tak podle něj měl řídit hlavně daty a sledovat dopad pandemie v následujících dvou měsících.

Jednoznačně na straně jestřábů pak zůstává James Bullard, který opakuje, že by chtěl s QE skončit v prvním kvartále příštího roku. Dodává, že jeho ukončování by nemělo na finanční trhy dolehnout. Naopak udržování nákupů dluhopisů podle něj trhům škodí, takže ve finále by na jeho konec mohly zareagovat dobře.

Předseda Powell se tímto směrem neposunul. Zůstává u pozice, kterou odhalil zápis z posledního zasedání Fedu. Tedy že jako vhodné vypadá začít s taperingem letos.

Samotné omezení QE pak podle něj nedává žádný přímý signál o načasování růstu sazeb. Powell dál mluví o přechodnosti vysoké inflace a přidává obavy z delta varianty koronaviru. Oživení podle něj nastalo rychleji, než se čekalo, ale ještě zůstává značný prostor do dosažení plné zaměstnanosti a míra nezaměstnanosti je příliš vysoko. Nárůst mezd také prý není takový, aby živil nárůst inflace. Šéf Fedu rovněž zdůraznil, že předčasné utažení měnové politiky by bylo mimořádně škodlivé.

Z dnešních informací jasně vyplývá, že Fed zůstává rozpolcený ohledně dalšího postupu. Skupina bankéřů volající po rychlém započetí normalizace politiky už není úplně malá, jak ostatně už dříve naznačily tzv. dots. Naproti tomu stojí pravděpodobně stále ještě většinový postoj předsedy Powella, který sice mluví o letošním taperingu, ale z jeho slov cítíme, že by raději byl opatrnější a nechal si prostor pro pozdější termín.

Momentálně je takový postoj pro trhy příznivý, akcie i dluhopisy zareagovaly pozitivně. Situace svědčí hlavně Nasdaqu, inflačně zajištěným americkým dluhopisům či zlatu, naopak dolar oslabuje. Domníváme se, že vzhledem k nejednotě Fedu se teď ještě větší pozornost upře k datům z trhu práce za srpen. Vyjdou příští pátek a mohla by míchat s rozložením sil v měnovém výboru hlavně u těch zástupců, kteří sledují aktuální plnění podmínek pro tapering. Případné další vysoké číslo by podpořilo pozice jestřábů, takže pro akcie i dluhopisy představuje paradoxně negativní riziko. Na rozdíl od Jamese Bullarda se nedomníváme, že by trhy přijaly rychlé ukončení QE a zvýšení sazeb v klidu, natož pozitivně.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:34 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5019 -0.1201 25.5846 25.4948 CZK/USD 21.6310 -0.4166 21.7815 21.6145 HUF/EUR 349.2415 0.1626 351.1807 348.3400 PLN/EUR 4.5734 -0.0064 4.5859 4.5650

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6306 -2.3576 7.6459 7.6053 JPY/EUR 129.5650 0.1221 129.7750 129.2440 JPY/USD 109.8920 -0.1744 110.2630 109.8660

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8571 -0.1159 0.8590 0.8557 CHF/EUR 1.0758 -0.3273 1.0800 1.0758 NOK/EUR 10.2960 -0.9106 10.4218 10.2802 SEK/EUR 10.1978 0.7713 10.2523 10.1879 USD/EUR 1.1790 0.2977 1.1802 1.1735

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3706 -0.7950 1.3847 1.3686 CAD/USD 1.2622 -0.4986 1.2709 1.2612