Lídři FIXED.zone: I díky vstupu na trh START rozjedeme dravou expanzi a zúročíme nápady, jak růst

„Během covidu vznikla v naší firmě obrovská spousta nápadů, jak firmu posunout dál. Z těch se zrodil plán expanze, stojící na vlastním B2C kanále, exportu a distribuci ve světě přes nové distributory a globální marketplaces. Ještě do konce roku chceme otevřít další tři cesty,“ říká v rozhovoru pro Patria.cz zakladatel FIXED.zone Daniel Havner.

FIXED.zone vyvíjí a prodává širokou paletu příslušenství pro smartphony a další elektroniku, ve výrobě v Prostějově šije luxusní kožená pouzdra a vstoupila do segmentu chytré nositelné elektroniky, ve kterém expanduje. Od své historické role distributora dalších značek více a více dominance získává vlastní značka FIXED.

Na START Day v úterý 19. října firma spustí úpis necelých 10 procent celkového počtu akcií drobným investorům v pásmu 180 až 222 korun za akcii, celkově chce získat 40 až 50 milionů korun. „Víc pro aktuální plány nepotřebujeme, navíc si myslíme, že za další akcie v budoucnu získáme víc,“ říká také v rozhovoru pro Patria.cz Havner. „Od začátku letošního roku jsme o 30 procent vzhůru na obratu, do roku 2025 je chceme zdvojnásobit,“ říká CEO firmy Jan Moravec.

Prostoru, kudy a kam růst, vidí FIXED.zone nepřeberně. „Trendů je spousta, nové 5G sítě, IoT sítě, nové technologie bezdrátového nabíjení. Pomáhají nám velké firmy typu a Samsung, které se pustili do segmentu lokátorů či přestali dávat k novým telefonům příslušenství typu nabíječek,“ dodává Havner. Na co sám v byznyse klade důraz? „Důležité je podporovat out of box myšlení,“ říká. „Investoři by také mohli ocenit naši férovost. Do firmy vidím, 7 let ji řídím, na nové akcie mám připraveny vlastní úspory. Jsme fér vůči zaměstnancům, obchodním partnerům i dodavatelům. Když je něco 7, je to 7, ne 8 nebo skoro 9. Fér budeme i vůči investorům,“ slibuje Jan Moravec. Mezi silnými stránkami firmy vyzdvihuje lidi a tým.

