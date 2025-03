Prudký růst rivala Starlinku se zastavil. Eutelsat může získat podporu EU, trhy se ale bojí krátkých pozic

Investoři, kteří tento měsíc podnítili téměř 300% nárůst akcií společnosti Eutelsat Communications SA, se začínají obávat dalšího růstu. Po více než třech letech nepřetržitého poklesu vzrostly akcie během prvních tří březnových dnů o 554 %, k čemuž přispěly známky geopolitického přesunu a evropský závod o alternativu ke Starlinku Elona Muska.

Tyto zisky nyní slábnou, protože obchodníci čekají na vyjasnění, jakou finanční podporu by francouzský satelitní operátor mohl skutečně získat od Evropské unie, která zvyšuje příděly související s obranou. Ačkoli by Eutelsat měl těžit z probíhajících geopolitických změn - zejména z evropského hledání domácího satelitního šampiona, který by nahradil Starlink -, tato dodatečná pomoc je klíčová vzhledem k tomu, že společnost pálí peníze, aby mohla konkurovat konkurentům v oboru.

Investoři předpokládají větší finanční podporu Eutelsatu ze strany EU, „i když v současné době nemáme přehled o tom, jakou formu tato podpora bude mít,“ uvedl Ben Rickett, analytik společnosti New Street Research. „Současná tržní hodnota naznačuje velmi velkorysou dohodu s EU.“

Cena akcií Eutelsatu se letos více než zdvojnásobila, i když po letech poklesu, kdy jeho starší podnikání bylo zpochybněno konkurenty, naposledy společností Starlink, jejíž satelity pracují mnohem blíže k Zemi a jsou schopny přenášet signály rychleji.



Eutelsat nyní vlastní síť satelitů na nízké oběžné dráze díky akvizici britského konkurenta OneWeb v roce 2023, což mu umožní konkurovat americkým rivalům. Její konstelace těchto družic je však desetkrát menší než flotila společnosti Starlink. Konkurence v oboru se zostřuje, protože společnost .com Inc. má letos spustit svou satelitní širokopásmovou síť.



Společnost navíc čelí značnému dluhu, který má být v příštích čtyřech letech splacen ve výši téměř 2,4 miliardy eur (2,6 miliardy USD). Zavázala se také investovat přibližně 2 miliardy eur do evropského projektu na vytvoření suverénní satelitní komunikační sítě, což je další brzda peněžních toků.

Navzdory prudkému nárůstu ceny akcií společnosti Eutelsat se „krátkodobé základy podstatně nezměnily“, uvedli analytici společnosti včetně Terence Tsuiho ve zprávě ze 14. března. Vzhledem ke značným investičním potřebám společnosti očekávají, že volný peněžní tok zůstane až do roku 2027 záporný.

Všechny problémy s dluhem a peněžními toky spolu s nízkým free-float naznačují, že volatilita akcií zůstane zvýšená. Také prodejci krátkých pozic, kteří během nedávné rally dostali na frak, se svých medvědích sázek zcela nevzdali. Podle údajů společnosti S3 Partners tvoří krátký zájem přibližně 25 % volně obchodovatelných akcií a akcie zůstává jednou z nejdražších, vůči nimž si lze v Evropě půjčit.

Většina analytiků očekává, že Eutelsat získá určitou vládní podporu, vzhledem k tomu, že zhruba 25 % jeho akcií drží společnosti spojené s Francií a Spojeným královstvím. Je pravděpodobné, že bude hrát roli v nové vojenské zpravodajské satelitní síti, kterou plánuje Brusel v rámci snahy o snížení závislosti na USA, a nabídl se jako alternativa ke Starlinku na Ukrajině.

O kolik by tedy mohly akcie Eutelsatu ještě vzrůst? Za předpokladu, že společnost získá 2,5 % z rozpočtu EU na výdaje na obranu ve výši 150 miliard eur, by podle odhadu Group Inc. mohly mít akcie hodnotu 6,7 eur za kus.

To je sice asi 36 % nad středeční zavírací cenou, ale analytici Goldmanu varovali před „podstatnými nejistotami“ a širokou škálou výsledků.

Analytik společnosti Bernstein Aleksander Peterc souhlasí s tím, že Eutelsat má pro Evropu „naprosto strategický význam“. Přesto, aniž by věděl, jak velká finanční pomoc se chystá, řekl, že „je těžké nyní říci, jaká je ekonomická realita, jakou mají akcie skutečnou hodnotu a do jaké míry je podporuje velmi vysoký zájem o krátké pozice“.

Zdroj: Bloomberg