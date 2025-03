Fidelity International: V amerických telekomunikacích zvoní nové příležitosti

Obrat sentimentu v sektoru optických kabelů přinesl v USA zotavení pro mnoho menších společností a zdá se, že vyvolává prudký růst aktivity co se týče fúzí a akvizic. V roce 2024 došlo u mnoha amerických telekomunikačních společností k mimořádnému obratu. Firmy, které se donedávna nacházely na pokraji bankrotu, jsou najednou znovu pevně v sedle, píše ve svém komentáři společnost Fidelity International.

Historicky měl sektor telekomunikací pověst klidného a pomalu se pohybujícího byznysu. Jedná se o kapitálově velmi náročné odvětví, a protože modernizace sítí vyžaduje značné částky, jejichž návratnost může být nevalná, docházelo v minulosti ze strany tradičních firem spíš k podinvestovanosti.

Nyní jsme však svědky změny, v neposlední řadě i díky rostoucí poptávce po optických kabelech. Optická vlákna nabývají na důležitosti jednak proto, že je stále více spotřebitelů očekává ve svých domácnostech, jednak proto, že firmy do svých obchodních modelů nadále začleňují strojové učení a AI, což vyžaduje profesionální optické vedení na dlouhou vzdálenost umožňující přenos obrovských objemů dat velkou rychlostí. Ačkoli tyto trendy nezměnily základní ekonomiku odvětví a humbuk kolem další poptávky po umělé inteligenci tak může být poněkud přehnaný, určitě lze s klidným svědomím říci, že změna nálady na trhu, kterou přinesly dva nové pilíře poptávky, odvětví optiky zachránila – alespoň prozatím.

„V první řadě jsme zaznamenali skutečný obrat ve vnímání společností specializujících se na optická vlákna pro domácnosti. Zavedení optického vlákna do obytné nemovitosti byl vždy nákladný proces, který může vyjít až na 1 500 dolarů, plus přibližně 600 dolarů za připojení každého zákazníka k síti. Mnohé z těchto firem se potýká s problémy při čekání na návratnost svých investic. Například společnost Frontier Communications vyhlásila v roce 2020 bankrot nebo společnost Lumen Technologies prošla agresivní restrukturalizací svého dluhu teprve v listopadu poté, co nebyla schopna splácet své závazky,“ popisuje Evan Delaney, Senior Credit Research Analyst společnosti Fidelity International.

Právě takové příběhy vedou k tomu, že velké telekomunikační společnosti váhají, zda spustit investice do optiky. Růst poptávky a levná ocenění však již vedly k několika velkým transakcím v oblasti fúzí a akvizic v roce 2024 a je možné, že budou následovat další. Ačkoli cash flow firem zavádějících optické kabely může být problematické, jedná se o dlouhodobé, na budoucnost orientované technologie, které jsou levné na provoz a snadno se modernizují. Tyto silné stránky v kombinaci s poklesem valuací během tržního dna v letech 2022 a 2023 učinily z optických společností atraktivní nákupní příležitost pro větší hráče. /pozn.1

Společnost Bell Canada ve čtvrtém kvartále roku 2024 oznámila akvizici společnosti Ziply Fiber, zatímco představil svůj záměr získat Frontier za 20 miliard dolarů. Tyto transakce otevřely stavidla a nyní je potenciálním kandidátem na převzetí jakákoli optická společnost, která ještě není součástí většího konglomerátu TMT.

Dostupnost kapitálu, relativní politická stabilita v USA a vyhlídka na jmenování třetího republikánského komisaře do Federální komise pro komunikace v roce 2025 signalizují, že prostředí pro nové transakce bude možná ještě příznivější.

Vždy se říkalo, že širší trh je příliš pesimistický, pokud jde o ocenění těchto optických titulů. Například hodnota nezajištěných dluhopisů společnosti Uniti v loňském roce výrazně vzrostla z přibližně 60 na téměř 90 dolarů. Ačkoli tyto a podobné tituly si prošly obdobím vysoké volatility, všeobecný trend tomu dává za pravdu.

V poslední polovině roku 2024 došlo obecně k mohutné rallye u problémových aktiv. „Investoři se v obavách, že přijdou o jakékoli výnosy, hrnuli do rizikovějších oblastí na ratingové stupnici. Tento pohyb sám o sobě nyní možná vypadá poněkud přehnaně, ale věřím, že až se v roce 2025 usadí prach, uvidíme návrat k fundamentům a znovuobjevení skutečné síly těchto společností,“ uzavírá Evan Delaney.

1 Poměr zisku těchto společností k jejich hodnotě klesl během tohoto období na pouhý pěti – až šestinásobek.