Ericsson překonává odhady. Mobilní operátoři kupovali v 1Q více 5G zařízení

Zisk Ericssonu za první kvartál pozitivně překvapil, když mobilní operátoři zvyšovali své výdaje na 5G sítě. Firma ale varovala, že cla letos její podnikání pravděpodobně negativně zatíží. Akcie společnosti letos do včerejšího závěru klesly o 18 % na 73,60 korun. Aktuálně rostou o 7 %.







Upravený zisk před úroky a daněmi činil v prvním čtvrtletí 6,21 miliardy švédských korun oproti očekávání analytiků ve výši 5 miliard. Upravená hrubá marže také překonala očekávání, když dosáhla 48,5 % za čtvrtletí, analytici očekávali 45,9 %.



Společnost uvedla, že očekává negativní dopad cel na své podnikání asi o jeden procentní bod a na druhé čtvrtletí předpovídá upravenou hrubou marži za mezi 48 % a 50 %.



„V měnícím se globálním obchodním prostředí a makroekonomické volatilitě se nadále zaměřujeme na kontrolu toho, co můžeme kontrolovat, a na poskytování služeb našim zákazníkům,“ uvedl generální ředitel společnosti Börje Ekholm v prohlášení. „Nejsme imunní, ale jsme odolní, s dobře diverzifikovanou výrobou blízko zákazníka a flexibilitou přizpůsobit se měnícím se podmínkám v průběhu času.“



Ericsson i jeho severský konkurent se poslední dva roky potýkali s problémy, protože telekomunikační operátoři odkládali upgrade 5G sítí. Severní Amerika tvořila v roce 2024 asi 30 % příjmů společnosti. diverzifikoval svůj dodavatelský řetězec, aby „zmírnil potenciální narušení,“ uvedl Ekholm ve výroční zprávě společnosti za rok 2024. To zahrnuje výstavbu továrny na výrobu 5G vybavení v Texasu pro americké zákazníky.



Cla zatím neměla na obchodní rozhodnutí amerických zákazníků společnosti dopad a společnost neprovedla žádné zásadní změny ve svém dodavatelském řetězci, uvedl v rozhovoru finanční ředitel společnosti Lars Sandström. Společnost zvýšila výrobu „aby dostala některé komponenty přes hranici,“ dodal s tím, že nedostává „značné“ množství komponentů z Číny.



Zdroj: Patria, Bloomberg