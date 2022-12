Pavol Mokoš: Supertýden makrodat je tady. Na pražské burze probíhá konsolidace

Dlouho očekávaný týden nabitý makrodaty je tu. V úterý vyjdou data o inflaci v USA, ve středu naváže neméně zajímavý Fed rozhodnutím o navýšení sazeb a ve čtvrtek bude zasedat také ECB. Všechna tato data přitom mají potenciál zamávat s trhy, varuje hlavní makléř Patria Finance Pavol Mokoš. Mezitím na pražské burze probíhá konsolidace, která je patrná i na akciích , by naproti tomu mohla reagovat na čtvrteční rozhodnutí ECB o výši sazeb, domnívá se makléř. Jaké pohyby na trhu by můžeme očekávat? A jaké jsou aktuální krátkodobé příležitosti na trhu? To se dozvíte v aktuálním makléřském videu.

