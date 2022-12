Rally na medvědím trhu, nová maxima na dolaru

Trhy podle nás diskontují scénář, ve kterém Fed začne ve druhém pololetí příštího roku uvolňovat monetární politiku. Bez toho, aby se americké hospodářství dostalo do hlubšího poklesu. Pro Bloomberg to uvedla Rebecca Patterson ze společnosti Bridgewater, podle které je takový pohled příliš optimistický.



Strategička vnímá současnou rally na akciích jako růst na celkově medvědím trhu. Tedy rally, po které ale přijde další pokles. Fed podle ní bude muset dál svou politiku utahovat, aby omezil tempo růstu mezd. Je tak nepravděpodobné, že by příští rok došlo k obratu v jeho politice a k jejímu uvolnění.



V souvislosti s oslabováním kurzu dolaru Patterson uvedla, že na trhu je nadále málo likvidity, Fed sice bude zvedat sazby menšími skoky, ale stále půjdou nahoru. Navíc probíhá kvantitativní utahování. To je přitom svou razancí silnější než v roce 2018. Za těchto podmínek podle expertky může docházet k „technickému vybírání zisků“ tak, jako tomu bylo v poslední době. Stále ale bude přetrvávat tlak na silný dolar a je tak nepravděpodobné, že by se jeho kurz vydal dlouhodobějším směrem dolů. Spíše se dostaví nová maxima.



Strategička odhaduje, že při současných mzdových tlacích a inflaci bude Fed sazby zvedat až k 5 %, případně mohou tuto hranici překročit. Může pak nastat situace, kdy Fed na jaře se zvedáním sazeb přestane, aby se efekt utažené politiky plně projevil v celé ekonomice. Inflace pak může klesnout, ale pokud to bude jen k 3 – 4 %, centrální banka s tím nemusí být spokojena a může začít opět zvedat. „Neříkáme, že to je náš základní scénář, ale je to možné,“ dodala Patterson s tím, že trhy nyní s ničím takovým nepočítají.





Bridgewater se podle strategičky liší od pohledu trhů v tom, že trhy počítají s růstem sazeb k 5 %, ale následně s tím, že ve druhé polovině roku sazby půjdou zase dolů. K tomu by ale podle expertky došlo jen v případě, že by americké hospodářství výrazně sláblo. Jinak budou sazby stagnovat a i proto Bridgewater hovoří o opětovném posilování dolaru.



Patterson připomněla, že během posledních deseti let se sazby i inflace držely nízko, nyní dochází ke znatelné změně v celkovém makroekonomickém prostředí. Inflace se sice nemusí usadit na 4 – 5 %, ale i tak se může prostředí dál lišit a to má své implikace pro investice. Pro rok 2023 ale bude podle strategičky nejvýznamnějším tématem růst.



Zdroj: Bloomberg