Rozbřesk: Fed a ECB určí trhům směr do nového roku

Nastává poslední skutečně rušný týden před koncem roku. Nejenže v něm dojde na zasedání Fedu i ECB, ale nejprve se ve Spojených státech (v úterý) dozvíme výsledky listopadové inflace. Tu českou čerstvě známe, meziměsíčních +1,2 % při konsensu trhu +0,7 % dle Refinitiv. Americká říjnová čísla byla slabší a v kombinaci s uvolněnější náladou na komoditních trzích přispěla velkou měrou k odbourání sázek na agresivnější růst úrokových sazeb v USA i v eurozóně. I proto v tuto chvíli valná část trhů čeká od Fedu i ECB podobně jako my zvýšení sazeb “jenom” o 50bps. A i proto se dalo v posledních týdnech na globálních trzích daleko “uvolněněji” dýchat.



Zásadní pro pokračování relativního tržního komfortu ovšem v tomto týdnu nebude samo o sobě rozhodnutí o sazbách, ale doprovodné komentáře indikující možný vrchol sazeb a dobu pobytu v jeho okolí. A jak u Fedu, tak i ECB očekáváme, že rétorika zůstane i nadále jestřábí. I když se pohybujeme v okolí inflačních vrcholů, cesta dolů nemusí být tak jednoduchá a inflace se může ukázat po výrazném inflačním šoku značně perzistentní. Prostor pro další “úlevný” pokles delších tržních výnosů z dnešních úrovní tak považujeme v tuto chvíli za omezený.



Je pravda, že jistou úlevou může na trzích udržet “překvapivý” pokles cen ropy. Zdá se, že západní cenový strop na ruskou ropu sice neomezil schopnost Ruska ropu vyvážet, na druhou stranu však posílil vyjednávací pozici asijských obchodníků při jednání s Moskvou. I proto uralská ropa prudce padá (od začátku prosince z 61 USD na 46 USD na barel) a táhne s sebou dolů i ropu brent.



Na druhé straně ovšem vidina pokračujícího konfliktu s Ruskem a studenějšího počasí táhne opět v Evropě vzhůru ceny zemního plynu i elektřiny, které jsou v inflačních koších v tuto chvíli daleko větším tématem. A jsou velkým tématem i pro evropský energeticky náročný byznys.



I proto zůstáváme před koncem roku skeptičtí. Přes jistou tržní úlevu patrnou v posledním měsíci a půl (i na české koruně) ještě pravděpodobně není čas sázet na trzích na konec energetické krize a obrat k lepšímu.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží v okolí 24,30 EUR/CZK. Dnešní den bude ve znamení listopadové inflace. Očekáváme nárůst meziroční dynamiky (z 15,1 % na 15,7 %) daný zejména srovnávací základnou z uplynulého roku, kdy došlo k odpuštění DPH na energie. Odchylka od poslední prognózy ČNB tak vzhledem k různým předpokladům ohledně kalkulace energetického úsporného tarifu bude přesahovat 2procentní body. Zásadnější pro rozhodování centrální banky by však víc než volatilita inflace v nejbližších měsících měla být její perzistence v neenergetických složkách v příštím roce - v částech jako textil, pohostinství, kultura a služby.



Eurodolar

Eurodolar startuje hektický týden nad úrovní 1,05, ale uvidíme, zdali se zde udrží. Výčet událostí tohoto týdne je opravdu bohatý. Vše odstartuje zítra americká inflace, ve středu následuje zasedání Fedu, o den později bude rozhodovat o sazbách ECB (a Bank of England). Do toho všeho ještě přijdou důležitá data jako americké maloobchodní tržby a PMI v Evropě. Takže lze čekat zvýšenou volatilitu s překvapením na obě strany.