Ján Hladký: Big Tech a polovodiče v sevření ekonomických cyklů

Výsledky Big Techu byly zklamáním, ale „neodhalily nic, co bychom nečekali,“ uvádí analytik Patria Finance Ján Hladký. „Ve velkém se ukázaly trendy, které jsme předpokládali.“ V chladnoucí ekonomice se utahují korporátní výdaje, a právě ty nejvíce dopadají na Big Tech, který obchoduje zejména s ostatními společnostmi, dodává analytik. „Viděli jsme to v cloudovém byznyse u Amazonu, Googlu i .“



Jak si vedly jednotlivé společnosti Big Techu, jako je , Alphabet, , a Meta Platforms? Co jim přinese nevalný výhled na vývoj ekonomiky? A kdy čekat dno na polovodičovém cyklu?

Obsah videa:

00:36 Výsledky Big Techu v kostce

02:51 Výsledky Meta Platforms

08:45 Výsledky Applu

13:20 Výsledky Amazonu

17:00 Výsledky Alphabet

19:18 Výsledky Microsoft

20:44 Umělá inteligence jako investiční téma

23:40 Vliv ekonomiky na vývoj Big Techu a dalších sektorů

29:45 Polovodičový cyklus