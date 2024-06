Jakub Brukner: Alternativy k Nvidii, panika na francouzských bankách a evropské automobilky

Fed očekává pouze jedno snížení sazeb v tomto roce, trhy to ale netrápí a dosahují stále nových maxim. Výrobce čipů pro AI svou kapitalizací překonal dokonce i a a stal se nejhodnotnější firmou na světě. Dosáhl tento titul již pomyslného stropu valuace, do kterého je ještě investovatelný? “Nvidia není drahá. Za mě bude fungovat dokud se trh nenasytí, cyklus neskončí a zatím nic podobného nevidíme. Anebo dokud by Nvidii nenarostla nějaká slušná konkurence, což se v současné chvíli také nedá moc čekat,” domnívá se makléř Patria Finance Jakub Brukner. Jaká další technologická jména makléř sleduje?



Evropou zmítá politická nejistota, která se projevila zejména propadem na francouzské burze. "Osobně to vnímám jako příležitost,” říká makléř s odkazem na paniku na francouzských bankách. Kromě toho EU také chystá cla na čínské elektromobily, a to až ve výši 38 %, načež ve strachu z odvetných opatření začaly klesat akcie evropských automobilek. Vstoupil by nyní i na vyklesaný trh automobilů?

