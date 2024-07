Branislav Soták k Investičnímu výhledu: "Neopravujme, co se nerozbilo"

Ve druhém pololetí bude trhu nejspíš nadále diktovat směr big tech, neboť zbytek nemá sílu ho přetlačit. Zároveň se postupně posouváme do fáze, kdy s recesí prakticky nikdo nepočítá, anebo je k ní přinejmenším lhostejný. Proto analytici Patria Finance doporučují na druhé pololetí zachovat tzv. barbell strategy, tedy kombinaci rizikových a bezrizikových pozic. Posouváme se již do tržní bubliny? Jaký dopad mohou mít americké volby nejen na dluhopisový trh? A jak si v prvním pololetí vedly investiční tipy? I to diskutuje v komentáři k Investičnímu výhledu seniorní analytik Patria Finance Branislav Soták.





