Martin Uher: Záhadný objem na Monetě, klesající Komerční banka a nejisté americké trhy

V pátek se v závěrečné aukci zobchodovalo 1,5 % free floatu Monety. V médiích se k tomu žádné zprávy neobjevily. “Svádí to ke spekulaci, jestli by nepřišly nějaké další zprávy k tomuto obchodu. Ale pokud bych se chtěl zachovat defenzivně, vybral bych zisk,” uvádí makléř Patria Finance Martin Uher. mezitím zhruba měsíc po ex-date neustále klesá, za čímž by mohlo stát neuspokojení z výsledků banky. “Já osobně se na to začínám dívat jako na příležitost,” říká makléř. Na jakých úrovních by nakupoval? Jak si vedou americké trhy a které tituly sleduje v USA?

