Ve hře o záchranu francouzské firmy Atos je znovu Křetínský, uvedla firma

Společnost Onepoint investora Davida Layaniho se stáhla z jednání o záchraně zadlužené francouzské společnosti Atos. Ve hře je naopak znovu český miliardář Daniel Křetínský, který projevil zájem k jednáním se vrátit. Atos o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Atos dal začátkem června přednost právě konsorciu vedeném firmou Onepoint a nabídku Křetínského odmítl.



Držitelé dluhopisů společnosti Atos mezitím předložili pozměněný návrh restrukturalizace, aby splnili své krátkodobé a střednědobé požadavky na likviditu, uvedl francouzský podnik. Dodal, že s francouzskou vládou dosáhl dohody o ochraně "suverénních zájmů“ a že stále plánuje dosáhnout dohody s většinou svých věřitelů příští měsíc.



Onepoint a Křetínského společnost EP Equity Investment (EPEI) soupeřily o záchranu Atosu, přičemž francouzská technologická společnost si nakonec vybrala konsorcium Onepoint. Takzvaný plán "One Atos“, který navrhla firma Onepoint, by výrazně naředil podíly současných akcionářů. Zároveň by firmě pomohl vyhnout se rozpadu a zůstat pod francouzským vlastnictvím.



Společnost Atos neupřesnila, proč se Onepoint a členové jeho konsorcia - pařížská investiční společnost Butler Industries a specialista na digitální transformaci Econocom Group SE - rozhodli rozhovory ukončit.



Atos býval jednou z předních francouzských technologických společností a měl v plánu upevnit si podíl na trhu na úkor svých rivalů Plc a SE, než jej účetní skandály a obrovské dluhy přivedly na pokraj insolvence. Za poslední rok ztratil Atos přibližně 90 procent své hodnoty, i tak ale ve Francii zůstává klíčovým poskytovatelem IT služeb, uvedla agentura Bloomberg. Atos má strategické kontrakty, které jej spojují s obranným a jaderným průmyslem a také s olympijskými hrami.