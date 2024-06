Akcie Whirlpool vystřelily vzhůru. Robert Bosch prý vyjednává o převzetí

Německá strojírenská skupina Robert Bosch zvažuje, že podá nabídku na převzetí amerického výrobce domácích spotřebičů . Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. Tržní hodnota společnosti činí zhruba 4,8 miliardy dolarů (téměř 112 miliard Kč). V premarketu amerického obchodování titul roste o řádově 15 % a podobně pokračují v úvodu řádného obchodování.



Zdroje uvedly, že firma Bosch o možnosti předložit nabídku jedná s potenciálními poradci. Dodaly, že není jisté, zda podnik nabídku skutečně předloží. Tiskový zástupce společnosti Bosch informace o možné nabídce označil za zvěsti a odmítl je komentovat.



Společnost Bosch je předním světovým dodavatelem automobilových součástek. Převzetím firmy by výrazně posílila svou pozici na trhu s domácími spotřebiči v době, kdy čelí rostoucí konkurenci ze strany asijských výrobců, napsala agentura Reuters.



Americká společnost je známá svými velkými domácími spotřebiči, například pračkami a ledničkami. Firma v posledních letech prošla rozsáhlou restrukturalizací a její tržní hodnota za poslední dva roky klesla téměř o polovinu.



Šéf společnosti Bosch Stefan Hartung v květnu listu Handelsblatt řekl, že firma se poohlíží po několika větších akvizičních cílech. Případné převzetí společnosti by se zařadilo mezi největší akvizice v historii firmy Bosch.