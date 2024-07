Víkendář: Bank of America u Applu věří v nárůst přechodů na nové modely, volby pro akciový trh nepovažuje za tak důležité

Na Yahoo Finance hovoří o několika zvýšeních doporučení u akcií společnosti . Ve včerejším Víkendáři jsme psali o pohledu (článek připojen v odkazech pod textem), jehož analytik dokonce tuto akcii řadí k nejatraktivnějším na americkém trhu. Na Yahoo Finance se zase detailněji věnují analýze od .



Wamsi Mohan z BofA zvýšil cílovou cenu u akcií Applu z 230 dolarů na 256 dolarů. Podobně jako analytik má i on „větší důvěru v přechod na nové modely iPhonu v následujících letech“. Mohan se opírá o výsledky průzkumu, který jeho banka provádí opakovaně již od roku 2018. Nyní je z něj zřejmé, že řada uživatelů zvažuje přechod na nový model proto, aby mohli využívat funkce Intelligence.



Mohan zmínil, že podle uvedeného průzkumu mají také uživatelé stále velký počet starších iPhonů a zřejmě by tak nastal další cyklus obměny i bez vlivu nových technologií. V tržbách Applu se tak nakonec mohou promítat oba faktory, tedy obměna starších modelů za nové, navíc podpořená přechodem na modely schopné pracovat s aplikacemi umělé inteligence. K tomu expert dodal, že Samsung i někteří čínští výrobci chytrých telefonů již nabízí některé z těchto aplikací. tedy rozhodně není první, kdo s nimi přijde. Podle analytika má ale americká firma tendenci hovořit o produktech až ve chvíli, kdy už jsou skutečně připraveny pro spotřebitele.





Mohan míní, že nové aplikace mohou výrazně zvýšit „produktivitu našeho dennodenního života“. Podle něj totiž lidé používají řadu různých aplikací počínaje například Uberem a konče objednáváním jídla v restauracích. Platformy umělé inteligence to ale mohou změnit, i když integrace různých aplikací služeb bude trvat nějakou dobu a zatím není jasné, jak hluboká může být. Fungovat přitom může „efekt sněhové koule“, kdy se postupně bude přidávat stále více firem.



Na závěr rozhovoru analytik odpovídal na dotaz týkající se možného vlivu výsledku prezidentských voleb na vývoj na celém akciovém trhu. Podle jeho názoru není tento výsledek ještě ani zdaleka jistý, dotkne se pak celé řady oblastí včetně daní a cel, tudíž možná i návratnosti kapitálu ve firemním sektoru. Přes to všechno je ale podle experta pro akcie důležitější to, jak se bude vyvíjet ziskovost obchodovaných firem v následujících čtvrtletích. A podle BofA existuje prostor pro růst odhadů této ziskovosti. Ceny akcií mají přitom tendenci kopírovat směr těchto revizí, a to je jeden z důvodů, proč má BofA pozitivní výhled pro americký akciový trh jako celek.



Zdroj: Yahoo Finance