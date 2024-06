Novinky z Patria Finance: Zvýhodnění investic do DIPu a rozšíření Pravidelných investic

Patria Finance zásadně rozšířila nabídku ETF v produktu Pravidelné investice, který je i jednoznačně nejvyhledávanějším způsobem investování na stáří v Dlouhodobém investičním produktu, a zároveň významně snížila poplatky spojené právě s investicemi v Dlouhodobém investičním produktu. Nejbližší příležitost, kdy mohou klienti a investoři nové podmínky plnou měrou zúročit, je za dveřmi – nejbližší zainvestování proběhne v pondělí a prostředky a investice pro něj je tak třeba mít nastaveny do pátku tohoto týdne včetně. Detaily popisuje Libor Svoboda, Head of Online Sales v Patria Finance, v připojeném krátkém videu.

Mnohem širší nabídka ETF v Pravidelných investicích



Patria Finance zásadně rozšířila nabídku burzovně obchodovaných fondů, tedy těch již dobře známých ETF, do kterých lze v Patrii v rámci produktu Pravidelné investice investovat pravidelně a s využitím frakčního obchodování již od 500 korun nebo 20 EUR měsíčně. ETF v tomto režimu Patria Finance poplatkově zvýhodňuje - vstupní poplatek činí 0,8 % z investované částky.



Nabídku dosavadních 14 nejvyhledávanějších ETF rozšířila Patria Finance na aktuálně 50 ETF. „Z původních 14 ETF byla 2 v amerických dolarech, valná většina v EUR. Nyní mohou naši klienti investovat do řádově padesáti různých ETFek, poměr mezi eury a dolary se přibližně vyrovnal. Nejvyhledávanějšími jsou investice skrze ETF do amerických akciových indexů S&P 500, Nasdaq 100 a globálního benchmarku MSCI World,“ konstatuje Libor Svoboda s tím, že aktuálně nabídka narostla na 44 ETF sledujících různě zaměřené akciové indexy a příznivci dluhopisů si mohou vybrat ze 6 ETF dluhopisových. Všechna ETF v nabídce pravidelných investic spravují společnosti a Amundi, patřící mezi největší světové investiční společnosti.



Dlouhodobý investiční produkt s polovičními poplatky



Patria Finance se také rozhodla zásadně zvýhodnit charakterem velmi dlouhodobé investování v Dlouhodobém investičním produktu (DIP) oproti běžnému investování. Nově je jakákoli investice do DIPu – ať v rámci Pravidelných investic nebo v jakékoli jiné podobě - zvýhodněna na poplatku za nákup o 50 %.



„Prakticky to tedy znamená, že kdo skrze Pravidelné investice investuje 1000 Kč měsíčně v rámci DIPu, dosud měl už tak výhodný poplatek 0,8 %, tedy 8 Kč z tisícovky investice. Nově jsme tento poplatek snížili a takto snížen i zůstane, na polovinu, tedy 0,4 %, tedy 4 Kč z tisícovky,“ konstatuje Libor Svoboda s tím, že v Patrii tímto krokem chceme jednoznačně podpořit a ocenit dlouhodobé investování.



Širší nabídka ETF u Pravidelných investic platí i s výhodou DIPu



Jak vyplývá již z konstatování výše, u Pravidelných investic mohou investoři využít už tak zvýhodněné podmínky co do nákupních poplatků, nově v DIPu krácených na polovinu, tedy na 0,4 %. Rozšíření Pravidelných investic o nová ETF je také plně využitelné bez jakýchkoli omezení v DIPu.



Jak s Patrií začít investovat a otevřít si DIP?



Otevřít obchodní účet u Patria Finance a v rámci něj následně Pravidelné investice a DIP lze plně online v řádu minut. „Vše si jednoduše zřídíte online, například na stránkách Patria.cz nahoře nebo přímo na finance.patria.cz najdete Otevřít účet a následně ideálně s využítím BankID účet založíte za dvě minuty,“ říká Libor Svoboda. „Stejně jednoduše si po vyplnění investičního dotazníku v obchodní aplikaci aktivujete DIP, pošlete si do něj peníze a pak jen vyberete, do čeho chcete investovat a jestli jednorázově nebo pravidelně,“ dodává.



Upozornění pro investory: Výše uvedené sdělení není investičním poradenstvím ani investičním doporučením, nezohledňuje znalosti, zkušenosti v oblasti investování do investičních nástrojů ani finanční situaci investora, jeho cíle či postoj k riziku. Toto sdělení není nabídkou podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) ani veřejnou nabídkou podle § 1780 občanského zákoníku. Hodnota, cena či příjem z investičních nástrojů se může měnit anebo být ovlivněna pohybem směnných kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do investičních nástrojů znehodnocena. Návratnost investice není vždy jistá, každá investice obnáší riziko. Vysoký výnos představuje vyšší riziko, nízký výnos není vždy zárukou nižšího rizika. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna.