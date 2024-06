Víkendář: Přišel vlastně Apple s něčím převratným?

Analytička společnosti Needham Laura Martin se neřadí k těm, které by nadchla poslední prezentace Applu. Na Yahoo Finance uvedla, že ta z části vypadala tak, jako by cílil na dvacetileté uživatele. Jeho typickými uživateli jsou ale lidé kolem čtyřicítky, a to z vyšších příjmových skupin. Její názor na akcii nezměnila ani druhá část prezentace zaměřená na umělou inteligenci.



Podle analytičky by letos měly tržby Applu růst asi o 1 % a akcie zůstane nezajímavou v případě, že firma nebude používat generativní umělou inteligenci tak, že podpoří nákupy iPhonů. Ty totiž stále představují podstatnou část tržeb. Nic, co by naznačovalo pohyb tímto směrem, pak Martin na konferenci neslyšela. Nemění proto ani své predikce finančních výsledků Applu. Další prezentace pak bude za rok, tudíž se bude celou tuto dobu čekat na to, zda přijde v uvedené oblasti s něčím jiným.



Martin uvedla, že Google, a „investují sto miliard dolarů na budování velkého jazykového modelu“. Tato strategie je podle ní zajímavá, protože se dlouhodobě projeví na výsledcích firem, i když v krátkém období bude finanční dopad kvůli vysokým investicím negativní. Výsledkem bude ale „dominance“, zatímco své investiční plány nemění a místo nich ohlásil plán odkupů akcií ve výši sta miliard dolarů. Peníze tedy vrací akcionářům a podle analytičky tím říká, že pro ně nemá lepší využití.



Krátkodobě tak mohou být akcie Applu zajímavé, protože zisky na akcii dosáhnou přes 1% růst tržeb přibližně úrovně 4 %. Příčinou jsou zmíněné odkupy. Za čtyři roky ale tato zajímavost opadne kvůli tomu, jaká je celková strategie firmy. K tomu Martin uvedla, že hodně firem, které analyticky pokrývá, již nyní využívá generativní umělou inteligenci. Příkladem může být reklama, kdy tato technologie vytvoří to, na co dříve firmy používaly služby specialistů. K tomu analytička dodala, že některé společnosti mohou v oblastech, kde začaly používat umělou inteligenci, snížit náklady o 20 – 30 %.



V jiné reportáži na Yahoo shrnuli prezentaci Applu tak, že firma bude umělou inteligenci používat pro větší personalizaci obsahu a také pro zlepšení Siri. Toho by mělo být dosaženo díky novému partnerství s OpenAI. Významné je přitom podle Yahoo Finance to, že přístroje Applu by se měly ptát na svolení uživatele pokaždé, když by měly použít ChatGPT. Tedy chatbot vyvinutý právě společností OpenAI. by také měl klást velký důraz na ochranu osobních dat.



Zdroj: Yahoo Finance