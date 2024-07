František Kronus: Korekce na technologiích a začátek výsledkové sezóny

"Myslím, že by nám Tchaj-wan měl za obranu zaplatit,“ uvedl bývalý americký prezident Trump. Následně klesly akcie tchajwanského čipaře TSMC a poté pokračoval korekcí i celý americký technologický sektor. Včerejší korekci na technologických akciích nezpůsobily špatné výsledky firem, ale politická nejistota ohledně možného znovuzvolení Donalda Trumpa prezidentem USA, komentuje aktuální situaci na trzích makléř Patria Finance František Kronus. Využil by makléř současné korekce k nákupu technologií? A co by mohla přinést nadcházející výsledková sezóna?

