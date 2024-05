Pavol Mokoš: Nová maxima na amerických trzích, pozitivní impulzy a sázky na vítěze

Po dubnovém ochlazení nyní americké indexy S&P 500, Nasdaq i Dow Jones prorážejí nová maxima a z pohledu technické analýzy jde o pozitivní signál. „Tam, kde jsem váhal a kde indexy otočily dolů, dostávám nový impulz a sebevědomí vrhnout se do investování,“ uvádí hlavní makléř Patria Finance Palo Mokoš. Věrný zůstává zejména sektoru technologií a vítězům tohoto sektoru, kteří kopírují vývoj indexu Nasdaq . Není ani proti investicím do celého indexu. Makléř také upozorňuje na nadcházející výsledky Nvidie, které mají potenciál ovlivnit sentiment celého trhu. Vsadí si na výsledky tohoto technologického giganta? A co jiného kromě technologií má v oku?





frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.