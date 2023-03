Jaromír Strnad: Americké technologie vs bezpečné přístavy

Začátek tohoto roku byl pro americké technologické akcie poměrně turbulentní. Zatímco v lednu je popoháněla data o inflaci, v únoru promluvil faktor masivnějšího zvyšování sazeb centrálními bankami, než očekával trh, a Nasdaq tak zamířil opět dolů. „Investoři přemýšlí, kam se svými financemi a raději půjdou do bezpečnějšího přístavu,“ říká makléř Patria Finance Jaromír Strnad. Na co v této nejisté době vsadit? A jaké investiční tipy by makléř doporučoval?

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Další videorozhovory z dílny Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.