Akcie otestují nové dno. Prostor pro pokles mají zejména příběhové tituly

Stratég Academy Securities Peter Tchir se domnívá, že ekonomika se bude chovat jako velké kyvadlo. To znamená, že utahování Fedu ji brzdí z boomu, nezastaví se ale v bodě hladkého přistání a bude dál pokračovat do recese. Trhy ale podle experta vnímají současnou situaci, která spíše připomíná hladké přistání.



Tchir na Yahoo Finance řekl, že vývoj na akciovém trhu může připomínat období z let 2014–2016, kdy se pod tlak dostaly energetické společnosti a následně odvětví, která s tímto sektorem souvisejí. Nyní to však podle experta nebude energetika, ale technologické firmy, které už nyní ve velkém propouští. Tento sektor udělal během posledních let „pět kroků dopředu“, nyní půjde „dva kroky zpátky“.



Obrat v technologiích je podle Tchira způsoben tím, že předchozí roky přinesly velké investice do této oblasti. Ty byly jednak dány tím, že řada firem chtěla umělou inteligenci a další moderní technologie. K tomu měly fondy rizikového kapitálu velký objem prostředků, které následně proudily k tomuto odvětví. Minimálně několik následujících měsíců se ale v této oblasti dá čekat útlum, i když „za pár let tu bude technologií ještě více“.







Na otázku týkající se umělé inteligence (AI) stratég odpověděl, že nyní se o ní hodně hovoří, ale stále není jasné, jakým směrem vývoj skutečně půjde. Ve vztahu k jednotlivým firmám a tomu, jak může AI ovlivnit jejich výsledky, pak může být významné, že „tu nemusí být velké bariéry vstupu“. Tedy že umělá inteligence nemusí poskytovat dlouhodobou konkurenční výhodu, která by pomáhala generovat vyšší marže a ziskovost. A očekávání jsou podle experta dnes příliš vysoká.



Ohledně vývoje v reálné ekonomice stratég uvedl, že podle něj si nyní vedou nejlépe lidé v nižších příjmových skupinách. Trh práce je totiž v této oblasti stále silný, k tomu bude klesat inflace a jejich příjmy se nachází poměrně vysoko. U akcií pak expert čeká, že trhy v USA opět prorazí minima dosažená v minulém roce. Jak bylo uvedeno, optimismus je totiž podle něj přílišný a v určitém bodě investoři pochopí, že výdaje spotřebitelů nejsou tak vysoko, jak se čekalo, a ekonomika slábne.



Tchir v závislosti na popsaném očekávaném vývoji podle svých slov preferuje akcie v sektorech, jako jsou telekomunikace, „věci, které lidé potřebují každý den.“ Prostor pro větší pokles pak mají „excesy“, což jsou podle experta akcie, které se obchodují zejména na základě nějakého populárního příběhu.



Zdroj: Yahoo Finance