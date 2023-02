Tesla začala dodávat své tahače. Ale není všechno zlato, co je elektrické

Jak informuje CNBC, v Kalifornii je na silnicích možné vidět stále více nákladních vozů a tahačů od firmy . si již v roce 2017 objednala 100 těchto vozů a od té doby se přidala řada dalších firem. Jaký může být další vývoj v tomto segmentu automobilového trhu a aktivit Tesly?



CNBC poukazuje na to, že nákladní automobilová doprava má výrazně větší podíl na emisích, než by odpovídalo počtu nákladních vozů relativně k celkovému množství aut na silnicích. I proto prudce roste poptávka po alternativních pohonech u nákladní dopravy. Musk přitom na počátku sliboval, že nákladní vozy od Tesly se začnou vyrábět už v roce 2019 a že ekonomika jejich provozu bude konkurenceschopná v porovnání s tahači se spalovacími motory i železniční dopravou.







První vůz od Tesly byl do dodán v prosinci minulého roku, podle CNBC je na něj garance 1 milion kilometrů a obsahuje prvky autonomního řízení, které ale nebyly zatím aktivovány. K tomu by mělo dojít až později. V této souvislosti CNBC ukazuje, co se během posledních let stalo s akciemi Tesly:



Tahače od Tesly by podle Muska měly mít dojezd 500 mil, a to při plném naložení a dálniční rychlosti. Podle CNBC se ale čeká, jaká bude realita. Přitom stanice informuje, že v USA používá tahače na vzdálenosti až 450 mil, náklady přitom jdou od lehkých čipsů až po těžké plechovky s nápoji. Následující schéma ukazuje odhady Tesly z konce roku 2017, které porovnávají náklady na jednu ujetou míli u tradičního tahače a u tahače od Tesly. Ten by po započítání všech nákladů měl být podle tehdejších odhadů asi o 20 % levnější:



CNBC poukázala na to, že konkurence přichází se svými vlastními elektrickými tahači. Tradiční výrobci tu mohou mít výhodu v tom, že dobře znají trh, potřeby firem a preference řidičů. K tomu mají vybudované servisní sítě. Posun k elektrifikaci v oblasti silniční nákladní dopravy by pak samozřejmě vyžadoval obrovské investice do nové infrastruktury, včetně výkonných nabíjecích stanic.



U nákladních vozů je pak tématem i celková hmotnost vozu či soupravy. Ta je totiž omezená. A jelikož elektrické vozy váží výrazně více než vozy se spalovacím motorem, může být ve výsledku omezena jejich schopnost převážet těžší náklady. Nakonec tak podle některých názorů může dojít k větší diverzifikaci pohonů a vedle elektromobilů může být v nákladní dopravě ve větší míře používán například vodík.



