Nový letec uprostřed AI bitvy: Janko Hladký k IPO Arm

Na trh míří dlouho očekávané IPO britského čipaře Arm, a to zrovna ve chvíli, kdy je téma umělé inteligence a polovodičů středem zájmu investorů. Svůj pohled na toto pravděpodobně největší IPO roku nabízí v následujícím videu analytik Patria Finance Ján Hladký.



Poodhalí, na čem stojí příběh Arm a v čem spočívá síla jeho byznys modelu. Představí základní parametry tohoto IPO. Dále zhodnotí, jaká rizika vidí v byznysu Arm a nakolik je firma konkurenceschopná. Diskutovat bude také nastavenou valuaci IPO vůči tomu, jak by se mohlo hospodaření vyvíjet do budoucna. A nezapomene ani na možné alternativy k této investici.

