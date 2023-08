Britský vývojář čipů Arm požádal o vstup na burzu v USA, letos je zatím největší

ritský vývojář čipů Arm, který spadá pod japonskou firmu Softbank a jehož technologie se nacházejí prakticky ve všech chytrých telefonech, oficiálně požádal o vstup na burzu ve Spojených státech. Firma k tomu v pondělí zveřejnila burzovní prospekt. Bližší informace o objemu a ceně akcií, které se budou obchodovat na trhu Nasdaq , ale podnik neuvedl. Očekává se, že to bude letos největší primární veřejná nabídka (IPO) akcií.



Vstup společnosti Arm na burzu by mohl přivést zpět k životu aktuálně skomírající trh s primárními emisemi akcií. Několik významných start-upů za poslední rok odložilo plány na prodej akcií na burze kvůli přílišnému kolísání cen, uvedla agentura Reuters.



Z burzovního prospektu vyplývá, že společnost zaznamenala za rok do 31. března pokles tržeb o jedno procento na 2,68 miliardy dolarů (59 miliard Kč). Na vině je zejména propad globálních dodávek chytrých telefonů. Tržby za čtvrtletí do 30. června se pak snížily o 2,5 procenta na 675 milionů dolarů. Firma ale vytváří stabilní zisk, v uplynulém finančním roce činil 524 milionů dolarů, o rok předtím 549 milionů USD.



Společnost Arm odhaduje, že ji trh ocení na 60 až 70 miliard dolarů (až 1,5 bilionu Kč). Firmu v roce 2016 koupil za 23,4 miliardy liber (zhruba 659 miliard Kč) japonský konglomerát Softbank, předtím se s jejími akciemi obchodovalo 18 let v Londýně i v New Yorku.



Návrhy společnosti Arm se používají u čipů, které vyrábí většina velkých světových polovodičových společností, včetně firem , AMD, či . Design od firmy Arm se prosazuje ve smartphonech na úkor čipových systémům od Intelu – částečně proto, že spotřebovávají méně energie. Nyní se čipy podle designu Arm používají také v datových centrech a společnost je používá ve svých počítačích Mac.



Vstupem na burzu firma přestává být ryze soukromou společností a stává se veřejně obchodovaným podnikem, jehož akcie mohou investoři kupovat a prodávat na burzách.