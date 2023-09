Britský vývojář čipů Arm očekává, že jej burza ocení na 52 miliard dolarů

Britský vývojář čipů Arm očekává, že jej burza při zahájení obchodování ocení na více než 52 miliard dolarů (1,2 bilionu Kč). Společnost to uvedla ve svém dnešním sdělení. Technologie firmy Arm se nacházejí prakticky ve všech chytrých telefonech a vstup tohoto podniku na burzu by při avizovaném ocenění byl v letošním roce největší primární veřejnou nabídkou (IPO) akcií.



Arm spadá pod japonskou firmu SoftBank. Ta nabízí 95,5 milionu takzvaných amerických depozitních akcií (ADS) Arm v ceně 47 až 51 dolarů za kus. Jejím cílem je získat při ocenění na horní hranici rozpětí až 4,87 miliardy USD, jak vyplývá z dokumentu pro americkou burzovní komisi SEC. Nedávná dohoda o nákupu 25procentního podílu ve společnosti Arm od fondu Vision Fund ocenila britskou firmu na 64 miliard dolarů. Japonský konglomerát SoftBank bude po uzavření nabídky vlastnit 90,6 procenta kmenových akcií společnosti Arm.



Očekává se, že vstup na burzu povzbudí celosvětový trh IPO a podnítí další začínající společnosti, aby nabízely své akcie na burze. Úspěch firmy Arm signalizuje návrat zájmu investorů o rychle rostoucí technologické společnosti.



Zdroje agentury Reuters uvedly, že avizované cenové rozpětí by se případně mohlo před IPO zvýšit, pokud by se ukázalo, že poptávka investorů je vysoká. Zájem o investici do firmy projevilo několik významných technologických jmen, jako je nebo .



S akciemi společnosti Arm, která má sídlo v britském univerzitním městě Cambridge, se bude obchodovat pod zkratkou ARM na trhu Nasdaq v New Yorku.